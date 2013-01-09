دولت ونزوئلا برگزاری مراسم تحلیف چاوز را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندو، اعضای کنگره ونزوئلا روز گذشته موافقت خود را با تاخیر در برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری پنج شنبه جاری به خاطر وضعیت بد جسمانی و مشکلات تنفسی هوگو چاوز اعلام کردند.

این اقدام صدای مخالفین چاوز را در آورد و آن را مخالف قانون اساسی دانسته و خواستار برگزاری مراسم تحلیف در روز مقرر یعنی فردا پنجشنبه شدند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که دولت چاوز خواستار تاخیر در برگزاری مراسم تحلیف شده بود.

هوگو چاوز که سه هفته قبل در کوبا تحت چهارمین عمل جراحی خود قرار گرفت، تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است.



چاوز از یک سال و نیم پیش تا کنون برای درمان بیماری سرطان خود، چهار بار در کوبا تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

