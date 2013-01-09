نشست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی بی نتیجه به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه قرار بود داستان جنجال و درگیری سرمربی تیم پرسپولیس جویبار با بهمن طالبی رئیس کمیته داوران و عدم ادامه مسابقه از سوی او و همچنین روی سکو نیامدن تیم های دوم و سوم لیگ برتر در نشست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی بررسی و پیگیری شود، این نشست بدون حضور متولیان فدراسیون برگزار و بدون نتیجه به پایان رسید!

گویا در نشست کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، فقط روسا و نمایندگان کمیته های داوران، لیگ و انضباطی حضور داشتند و خبری از دیگر متولیان فدراسیون کشتی و حتی غلامرضا محمدی هم نبوده و این نشست بیشتر شبیه به یک گپ و گفت دوستانه برگزار شده است. جالب تر آنکه یکی از حاضران در این نشست در توجیه غیبت غلامرضا محمدی اعلام کرد دعوتنامه این نشست هنوز به دست او نرسیده است!

هر چند گفته می شود تمامی اتفاقات دیدار فینال لیگ برتر کشتی آزاد در این نشست مورد بررسی قرار گرفته، اما قرار است حکم نهایی با نظر و صلاحدید سرپرست موقت فدراسیون کشتی صادر شود. مطمئنا حجت اله خطیب نیز برای اعمال نظر نهایی باید از یک سو به صلاح باشگاه ها و سرمایه گذاران توجه داشته باشد و از سوی دیگر از غلامرضا محمدی به عنوان یکی از اعضای تازه وارد کادر فنی تیم ملی جانبداری کند. هر چند داستان اهانت و درگیری غلامرضا محمدی با رئیس کمیته داوران نیز همچنان در این پرونده مسکوت مانده و هیچ حکم و برخوردی با این مساله صورت نگرفته است.

به گفته یکی از اهالی فدراسیون کشتی، تصمیم و حکم نهایی این نشست که هنوز هیچ اطلاع دقیقی از جزئیات آن منتشر نشده قرار است بزودی از طریق سایت فدراسیون، رسانه ای شود و فعلا متولیان امر در حال سبک سنگین کردن تصمیمات نهایی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست تیم پرسپولیس جویبار مقابل تیم ثامن الحجج سبزوار در دیدار فینال لیگ برتر کشتی آزاد، غلامرضا محمدی به اعتراض به رای داوران به سمت میز هیات ژوری حمله‌ور و با بهمن طالبی درگیر شد که این برخورد فیزیکی با پادرمیانی اهالی فدراسیون پایان یافت!