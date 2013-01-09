اساتید قرآنی در اصفهان تجلیل می شوند

علی حاجی زکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: آیین تجلیل از اساتید جلسات قرآن و قرآن آموزان برتر استان اصفهان پنج شنبه 21 دی ماه برگزار می شود.



وی با بیان اینکه این مراسم با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‎شود، گفت: حجت الاسلام محمدی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شب شهادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام حسن (ع) میهمان اصفهان خواهد بود.



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان افزود: این مراسم ساعت 18 در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع) برگزار می‎شود.



وی تصریح کرد: کارگاه آموزش مربیان ترجمه و مفاهیم قرآن کریم نیز با حضور مربیان مراکز قرآنی استان اصفهان از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه در محل موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) برگزار می شود



حاج زکی همچنین از برگزاری، جشنواره شعر فجر در استان اصفهان خبر داد و گفت: برنامه‎های دیگری نیز با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.



وی تصریح کرد: همچنین برنامه‎های مختلف فرهنگی هنری را ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در شهرستان‎ها اجرا می‎کنندکه برپایی شب شعر، برپایی نمایشگاه‎های عکس، کتاب، روزشمار انقلاب اسلامی و برپایی نمایشگاه خوشنویسی با موضوع ولادت حضرت رسول (ص) از مهمترین برنامه‎های فرهنگ و ارشاد در استان است .



معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد ادامه داد: جلسات قرآنی یکی از پایگاه‎های مهم در جریان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است و در دهه فجر جاری جلسات خاطره گویی با حضور پیشکسوتان قرآنی برگزار می‎شود.