  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۲

لیونل مسی:

می‎خواهم با آرژانتین قهرمان جهان شوم/ هیچ چیز با جام‌جهانی قابل قیاس نیست

می‎خواهم با آرژانتین قهرمان جهان شوم/ هیچ چیز با جام‌جهانی قابل قیاس نیست

"لیونل مسی" که دوشنبه شب برای چهارمین بار توپ طلای بازیکن سال فوتبال جهان را از آن خود کرد گفت تنها چیزی که جای آن در کلکسیون افتخارات او خالی است، فتح جام جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوق ستاره تیم فوتبال بارسلونا چنانچه بتواند با تیم ملی آرژانتین به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کند بی‌تردید به عنوان برترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان لقب خواهد گرفت.

مسی 25 ساله اظهار داشت: بردن جام جهانی آن چیزی است که می خواهم. واقعیت این است که من یکی از توپ‎های طلایم را با جام جهانی تاخت می زنم چرا که همیشه حس می کنم آن را دوست داشته ام. هیچ چیز قابل قیاس با قهرمان جهان بودن نیست.

وی افزود: می خواهم با بارسلونا و تیم ملی کشورم به موفقیت‎های فوتبالی دست پیدا کنم؛ چیزی که همواره برای من یک رویا بوده است. دوست دارم بیشتر یاد بگیرم و بهتر شوم.

کد مطلب 1787032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها