به گزارش خبرگزاری مهر، فوق ستاره تیم فوتبال بارسلونا چنانچه بتواند با تیم ملی آرژانتین به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کند بی‌تردید به عنوان برترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان لقب خواهد گرفت.

مسی 25 ساله اظهار داشت: بردن جام جهانی آن چیزی است که می خواهم. واقعیت این است که من یکی از توپ‎های طلایم را با جام جهانی تاخت می زنم چرا که همیشه حس می کنم آن را دوست داشته ام. هیچ چیز قابل قیاس با قهرمان جهان بودن نیست.

وی افزود: می خواهم با بارسلونا و تیم ملی کشورم به موفقیت‎های فوتبالی دست پیدا کنم؛ چیزی که همواره برای من یک رویا بوده است. دوست دارم بیشتر یاد بگیرم و بهتر شوم.