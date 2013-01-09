نهادینه کردن فرهنگ ورزش و سلامت در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصوری در جلسه شورای ورزش شهرستان بانه اهم ضرورت ها و اولویت های ورزشی و سلامت را در سال جاری مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: روند فعالیت ها و کارهای انجام گرفته در این ارتباط مناسب بوده است.

وی با اشاره به وضعیت ورزش شهرستان از جمله زیرساخت ها و سرانه ورزش شهرستان بانه، تعداد ورزشکاران سازمان یافته و اقدامات عمرانی که در چند سال گذشته انجام شده، روند ورزش و فضاسازی ورزشی در سال های اخیر را مثبت و روبه رشد توصیف کرد.

فرماندار بانه با تاکید بر نقش ورزش در بنیان سازی جامعه سالم ترغیب افراد جامعه مخصوصا نسل جوان به امر ورزش را عاملی مهم در کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی برشمرد.

بزرگترین افتخار مسئولین خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران است

فرماندار شهرستان بانه با همراهی جمعی از مسئولین این شهرستان ضمن دیدار با جمعی از خانواده های ایثارگران و شهدای معظم انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در این شهرستان از نزدیک با مسائل آنان آشنا و موارد مطرح شده توسط این سرمایه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار صمیمانه مسعود منصوری بزرگترین افتخار مسئولین را خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران دانست و اظهار داشت: این قشر از جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی و الگوی نسلها لازم است مورد توجه قرار گیرند چرا که برکت زحمات و تلاش های شهدای گرانقدر و ایثارگران است که عرصه پر افتخار کنونی را فراهم آورده است.

وی مشکلات و مسائل مطرح شده در این دیدار را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارائه راهکارهای مناسب مواردی را به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان یادآور شد و خواستار پیگیری مراجعات حضوری آنان توسط ادارات و نهادهای خدمتگزار شهرستان در اسرع وقت شد.

کاربردی کردن امر به معروف اولویت اصلی ستاد احیای شهرستان بانه است

فرماندار شهرستان بانه در پنجمین جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان گفت: مسئله امر به معروف و نهی از منکر با اقدامات شفاهی و کتبی موثر نیست بلکه کاربردی کردن آن در جامعه ضرورت دارد و این به عنوان یک اولویت در دستور کار ستاد احیای بانه قرار گرفته است.

مسعود منصوری اظهار داشت: تمام ما به عنوان مسئولان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر اعتقاد داریم چرا که جزو آموزه های دینی ماست و بر همین اساس این دو فریضه الهی را در تمام جوانب وظایف محوله لحاظ می کنیم.

وی با یادآوری اینکه قیام امام حسین (ع) با هدف احیای دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت، افزود: به همین منظور و برای حرکت در این مسیر، اقدامات مسئولان شهرستان با محوریت این فرایض دینی انجام می شود و کمترین بی توجهی در این راستا صورت نمی گیرد.

فرماندار بانه کاربردی کردن بحث فریضه امر به معروف و نهی از منکر را اولویت ستاد شهرستان بانه دانست و یادآور شد: برای تاثیرگذاری بیشتر این مهم بر جامعه، این برنامه را از ادارات و از مسئولان و کارکنان ادارات شروع و به تدریج به کل جامعه تعمیم داده می شود.

منصوری با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاه های اجرایی و مسئولان شهرستان بانه در موضوع احیای امر به معروف و نهی از منکر، نهادینه کردن این فرهنگ را در گرو تلاش بیشتر مدیران و همگانی کردن این فریضه دانست و ادامه داد: خوشبختانه مسئولان ما بر اساس این باور که در جامعه اسلامی کار می کنند، به احیای امر به معروف و نهی از منکر اهمیت بیشتری می دهند.

وی وجود مشکلات و تهدیدات با توجه به مرزی بودن و استفاده اکثریت جامعه از گیرنده های ماهواره را از جمله الزامات ترویج امر به معروف و نهی از منکر در بانه عنوان کرد و بیان کرد: بهره گیری از توانمندی باورهای دینی و شهره اختیارالدینی مردم و احصای تهدیدات مسیر نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را تسهیل می کند.

فرماندار بانه ماهواره و شبکه های متنوع به زبان های فارسی و کردی را از ابزارهای دشمنان برای انحراف ذهن مردم و تسلط بر آنان نام برد و گفت: فرهنگ عدم استفاده از ماهواره به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از خود مدیران آغاز شود تا مردم نیز برنامه های ما را در عدم استفاده از گیرنده های ماهواره قبول کنند.

منصوری اظهار داشت: بحث آموزش یکی از مواردی است که زمینه ساز تحقق اهداف است و فرمانداری بانه برای کارکنان و مسئولان شاغل در ادارات و دستگاه های مختلف برنامه های آموزشی را پیش بینی کرده است که به یقین تاثیرگذار خواهند بود.