151 طرح عمرانی و خدماتی همزمان با دهه فجر در قروه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رسول شیخی زاده در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان قروه اظهار داشت: این طرح ها شامل 131 طرح توسعه کشاورزی، شش طرح آموزشی، یک طرح هادی روستایی، سه طرح آبرسانی، هشت طرح عمران شهری و یک طرح صنعتی است که برای اجرای این طرح ها در مجموع 173 میلیارد و 241 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش ها و آرمان های انقلاب است، افزود: بازتاب و انعکاس فعالیت های انجام شده و دستاوردهای انقلاب اسلامی مهمترین نیاز جامعه امروز است که همگان باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.

فرماندار قروه ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران رساترین فریاد تاریخ بود، انقلابی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی شکل گرفت و در جریان آن ملتی مقاوم با اعتقادی وسیع و راسخ، نیروهای کفر و باطل را شکست دادند و چشم قدرتمندان را خیره ساختند.

شیخی زاده با تاکید بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران بدون شک معجزه ای الهی بود که به دست معجزه گر مردی از سلاله پاک رسول خدا (ص) به انجام رسید و چشم امید مظلومان و مستضعفان جهان را به خود خیره ساخت، یادآور شد: تاثیر سریع انقلاب اسلامی در منطقه و برآشفتن شعله خشم مردم مسلمان و غیر مسلمان در بسیاری از کشورهای تحت سلطه استعمار، گواه روشنی بر این مدعاست، چرا که در کمتر مقطعی از تاریخ، شاهد پیروزی و تاثیرگذاری قاطع جنبشی صرفا مردمی بر مبنای دینداری بوده ایم.

کمیته قرآنی در مساجد شهرستان دهگلان تشکیل می شود

معاون فرماندار شهرستان دهگلان با اشاره به اهمیت و نقش فعالیت های قرآنی در جامعه گفت: تمسک جوانان به قرآن و گرایش آنها به سمت فعالیت های قرآنی و مذهبی جامعه را به سمت پویایی و تکامل پیش می برد که باید در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

راشد عذیری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهگلان با اشاره به هجمه های گسترده تبلیغاتی دشمنان برای به انحراف کشیدن نسل جوان جامعه، اظهار داشت: رونق دادن به فعالیت های قرآنی، گسترش و فعال کردن کانون ها و مراکز قرآنی جامعه را بیمه می کند.

وی افزود: ما هر چه داریم از قرآن و احکام نورانی بخش قرآن است و باید کلام الهی در تمامی امور جامعه سرلوحه کارها قرار گیرد.

معاون فرماندار دهگلان ادامه داد: تدبر در معانی و مفاهیم قرآنی و آموزش قرآن در رده های مختلف سنی ضمن تقویت بنیه دینی و باورهای اعتقادی، افراد جامعه را به سمت رستگاری و تکامل هدایت می کند.

عذیری یادآور شد: اگر فرهنگ قرآنی در جامعه غالب شود و قرآن آموزی و تدبر در مفاهیم قرآن در جامعه فراگیر شود کشور و نسل جوان جامعه از هر گزندی مصون می مانند.

واگذاری شهرک های صنعتی منجر به ارتقای خدمات ارائه شده به صنعتگران می شود

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان گفت: واگذاری شهرک های صنعتی به بخش خصوصی، ارتقای سطح خدمات ارائه شده به صنعتگران را در پی دارد.

بابک معروفی در انتخابات هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیجار، با اشاره به دستورالعمل اجرایی نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در آن شهرک اظهار داشت: به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و براساس مصوبه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مدیریت این شهرک به صاحبان واحدهای مستقر در آن شهرک واگذار می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح مالکیت و اداره شهرک های صنعتی بر عهده خود واحدها است و واحدهای تولیدی مشارکت و همکاری بیشتری در راستای آبادانی و بهبود وضعیت شهرک های صنعتی انجام می دهند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان، مشارکت صنعتگران در اداره امور شهرک و برنامه ریزی و نظارت آنها بر ارائه خدمات در آن شهرک را از اهداف مهم تشکیل شرکت های خدماتی عنوان کرد و ادامه داد: کلیه امور و نحوه اداره شهرک ها و نواحی صنعتی برای واگذاری از قبیل دریافت حق شارژ، فاضلاب بها و سایر خدمات به شرکت خدماتی شهرک واگذار می‌شود.

معروفی یادآور شد: واگذاری شهرک های صنعتی به بخش خصوصی، ارتقای سطح خدمات ارائه شده به صنعتگران را در پی دارد و شرکت شهرک های صنعتی استان نیز بر روند اجرای امور در شهرک ها و نواحی صنعتی نظارت و در انجام امور عمومی، هیئت مدیره را حمایت و پشتیبانی می کند.