جلسه سلسله مباحث اخلاقی در دادگستری استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی در این جلسه اظهار داشت: قوه قضائیه مقتدر مهمترین عامل ایجاد امنیت در هر جامعه بوده و ضامن اجرای قوانین است.

وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت که دستگاه قضایی تجلی حکومت است، افزود: تضعیف دستگاه قضائی تضعیف حکومت بوده و مهمترین رکن دستگاه قضاء عدالت است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به آفت کار قضاء گفت: خود بزرگ بینی قاضی و جریانات حزبی و سیاسی و اطرافیان می توانند از این آفت ها باشند که قاضی باید در مقابل این خواسته ها و فشارها حکم به عدالت کند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به ضرورت مقابله با فساد اداری در کشور بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام مقتدر و با صلابت است و انقلاب اسلامی یک انقلاب واقعی است که همراهی مردم با نظام ضامن حفظ آن است.

وی رضایت مردم از نظام جمهوری اسلامی را بسیار مهم وحیاتی و امانت الهی عنوان کرد و ادامه داد: مسئولین باید با انجام وظایف خود در حفظ رضایت مردم بکوشند و خدمتگزار واقعی آنها باشند.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: ناراضی کردن مردم از نظام بزرگترین خیانت به کشور است و مسئولان باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا جلوه پاک نظام در اذهان ملت ایران خدشه دار نشود.

حجت الاسلام خاتمی گفت: در مدت حضورش در استان کردستان بارها اعلام رضایت مردم و مسئولین را از دستگاه قضائی استان شنیده و این مسئله جای بسی خوشحالی است.

وی در خصوص لزوم مقابله با تحریم دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: ما شیوه و راهکارهای مقابله با این تحریم ها را می دانیم و می توانیم در صورت اعمال این سیاست ها کار خود را انجام دهیم.

امام جمعه موقت تهران به تحریم های شدید ماه های گذشته برای فشار به اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش نیروهای داخلی این فشارها را گذراندیم و در حال حاضر وضعیتی متفاوت از گذشته داریم و وضع ما قابل مقایسه با گذشته نیست و در آخرین گزارشات غربی ها آمده که ایران دوباره تحریم ها را شکسته است.

حجت الاسلام خاتمی با ناکارآمد خواندن تحریم ها بیان کرد: امریکا فرصت زیادی برای همراهی سایر کشورها ندارد چون نمی تواند برای دراز مدت آنها را از معامله با ایران محروم کند.

وی در پایان بر الگوگیری و الگوپذیری از سیره و روش امامان معصوم (س) تاکید کرد.