اوساسونا در غیاب شجاعی حذف شد/ مالاگا به دور بعدی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، والنسیا در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر ورزشگاه مستایا موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد اوساسونا بگذرد تا در مجموع با نتیجه 4 بر یک به دور بعدی رقابتها راه پیدا کند.

در این دیدار "تینو کاستا" در دقیقه 36 و "روبرتو سولدادو" در دقیقه 90 گل های والنسیا را به ثمر رساندند. مسعود شجاعی بازیکن ایرانی اوساسونا هم حتی روی نیمکت این تیم حضور نداشت.

در دیگر دیدار مالاگا موفق شد با نتیجه 4 بر یک از سد ایبار بگذرد و در مجموع دو بازی رفت و برگشت به پیروزی 5 بر 2 دست پیدا کند. این رقابتها امشب با برگزاری 3 دیدار دیگر پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* سویا – مایورکا

* رئال مادرید – سلتاویگو

* رئال زاراگوزا - لوانته