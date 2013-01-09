نرخ تورم در آذرماه به 27.4 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آذرماه 1391 نشان می‌دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه 1391 به عدد 9/390 رسید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1390 معادل 27.4 درصد است.

در حالی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ماه امسال به 27.4 درصد رسیده که این نرخ در مدت مشابه در مهرماه 24.9 درصد و آبان ماه 26.1 درصد بوده است.

پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود.

در همین حال، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران امروز در گفتگو با مهر از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین 92 و واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از 81 به 90 خبر داده و گفته است: با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می‌کند بلکه روش‌های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز مانند مضنه‌های قیمتی به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.



