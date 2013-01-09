کشف ردپای 2 زن در پرونده قتل زن باردار

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر آبان امسال مردی در تماس با ماموران پلیس مشهد از قتل همسر باردارش خبر داد. پس از این تماس تیمی از ماموران در محل جنایت در خیابان گلشهر حاضر شده و با جسد زن جوان در حالی که آثار جراحت بر روی بدنش مشاهده می شد روبرو شدند.

در ادامه با حضور قاضی موحدی راد ،بازپرس ویژه قتل مشهد در خانه این زوج تحقیقات جنایی برای کشف راز قتل آغاز شد. تیم جنایی در نخستین بررسی ها دریافتند زن 30 ساله شش ماهه باردار بوده و آثار کبودی بر روی گردنش حکایت از خفگی او داشت. پزشک جنایی هم پس از معاینه جسد در گزارش اولیه خود اعلام کرد، مقتول حدود ظهر به قتل رسیده است.

بازپرس ویژه قتل سپس به تحقیق از همسر مقتول پرداخت که او گفت : صبح که به محل کارم می رفتم وضعیت همسرم خوب بود اما شب وقتی برگشتم با جسد او روبرو شدم.

وجود آثار کبودی بر روی دستان مقتول باعث شک ماموران به موضوع شد که پس از تحقیق از همسر مقتول مشخص شد هشت النگوی زن جوان از سوی قاتل به سرقت رفته است.

با افشای این موضوع احتمال قتل با انگیزه سرقت مطرح شد اما سرقت نشدن عابربانک، تلفن همراه و پول های مقتول باعث شد این فرضیه کمرنگ شود. تیم جنایی در دومین فرضیه خود احتمال دادند قاتل برای رد گم کردن اقدام به سرقت النگوهای زن جوان کرده است.

در بازرسی خانه نیز وسایل مصرف مواد مخدر کشف شد که همسر مقتول مدعی شد گاهی مواد مخدر مصرف می کند و این وسایل متعلق به وی می باشد.

با انجام تحقیقات مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. بازپرس جنایی به پزشکان ماموریت داد با انجام معاینات تخصصی مشخص کنند علت اصلی مرگ چه بوده است.

با بررسی های مقدماتی همسر این زن به عنوان نخستین مظنون شناسایی و دستگیر شد. او در جریان تحقیقات منکر هرگونه اطلاعی از قتل همسرش شد. در ادامه ماموران با بررسی تماس های مرد جوان متوجه ارتباط او با زنی شده و آن زن را برای تحقیقات به اداره آگاهی احضار کردند. زن جوان در بازجویی ها گفت : من از مدتی قبل با همسر مقتول آشنا شده و با او ارتباط داشتم. حتی مرد جوان کلید خانه اش را در اختیار من قرار داده بود.

در حالی که تحقیقات از زن جوان و همسر مقتول ادامه داشت کارآگاهان ردپای یک زن دیگر را در این پرونده کشف کردند که با مرد جوان ارتباط پنهانی داشت.

در حال حاضر تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی در رابطه با این پرونده ادامه داشت.

