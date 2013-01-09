دوئل پلیس و قوه قضائیه/ بلاتکلیفی مالکان خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، 26 شهریور ماه سال 91 بود که هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد. قانونی که می گوید: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
همچنین دفـاتر اسناد رسمی موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند. و پلیس هم می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
پلیس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیست
پس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانهها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد!
بعد از گذشت 24 ساعت، این بار سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد که رانندگان میتوانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر میشود اما بر اساس قانون اجباری برای مراجعه به دفترخانه ندارند.
قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری است
این در حالی است که 26دی ماه 89 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با 142رأی موافق، 68 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است!
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