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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۶

غلامی خبرداد:

بازدید 100 دانشجو از تاسیسات نفت و گاز گچساران/ ارتباط صنعت با دانشگاه محور توسعه

بازدید 100 دانشجو از تاسیسات نفت و گاز گچساران/ ارتباط صنعت با دانشگاه محور توسعه

گچساران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران از بازدید بیش از 100 دانشجو طی این هفته از تاسیسات نفت و گاز این شرکت خبر داد.

ابوالحسن غلامی به خبرنگار مهر گفت: این تعداد دانشجو از دانشگاه های آزاد اسلامی گچساران، کازرون و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد از محل تاسیسات پالایشگاهی و تجهیزات و ادوات کاربردی صنایع نفت و گاز بازدید کردند.

وی افزود: تمرین آتشنشانی و مانورهای اطفاء حریق در محل ایستگاه های آتش نشانی کارخانه گاز و گاز مایع 1200 و بازدید از کارگاه مرکزی اداره تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از دیگر بخش های بازدید دانشجویان بوده است.

غلامی تصریح کرد: در بازدید دانشجویان، آموزش های تئوری و عملی از زمان ورود دانشجویان به تاسیسات با حضور کارشناسان برجسته شرکت نفت و گاز گچساران صورت گرفته است.

وی بیان داشت: ارتقای کیفیت در صنعت مستلزم ابداع و نوآوری و دستیابی به روش‌ها، ساز و کارها و تکنولوژی جدید است و تکنولوژی جدید در سایه ارتباط قوی صنعت با مراکز دانشگاهی امکانپذیر است.

این مسئول افزود: دانشگاه مهمترین کانون تحقیق و پژوهش است و اگر صنعت به دانشگاه متصل شد، یعنی فرصت بهره مندی از تکنولوژی جدید را برای خود فراهم کرده است.

غلامی هدف از بازدیدهای دانشجویی از تاسیسات نفت و گاز را آشنایی هرچه بیشتر این قشر با مباحث عملی و فرایندی در نفت و گاز عنوان کرد و اظهار داشت: امید است این بازدید ها افق روشنی در زمینه نوآوری و کارهای تحقیقاتی پیش روی دانشجویان قرار دهد.

رئیس شورای اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با اشاره به نامگذاری سال 91 به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: صنایع باید به این نکته توجه داشته باشند که بر اساس شرایط کنونی دنیای تکنولوژی، هزینه کردن برای تحقیق و توسعه به منظور پیشرفت صنعت ودانش بومی امری ضروری است.

غلامی بیان کرد: بی‌اطلاعی برخی صنعتگران از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه و همچنین عدم حضور برخی از اساتید دانشگاه در محیط‌های صنعتی از مشکلات موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت است.

کد مطلب 1787047

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