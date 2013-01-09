  سیاست
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۳

باهنر در گفتگو با مهر:

تعداد کاندیداها به حداقل برسد/ مصوبه استخدام500هزار نفری غیرقانونی است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درمورد ائتلاف اصولگرایان و در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید که در نهایت این ائتلاف با چند کاندیدا به کار خود ادامه دهد، گفت: تلاش ما این است که تعداد کاندیداها به حداقل برسد.

محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به استفاده از کلید واژه انتخابات آزاد در داخل کشور و با اشاره به هشدارهای اخیر مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع، اظهار داشت: در ماههای اخیر و در آستانه انتخابات 92 شاهدیم که کلید واژه" انتخابات آزاد" هم توسط نیروهای اپوزوسیون خارج نشین وهم توسط بعضی از مسئولین وافراد مهم کشور به کار برده می شد و کم کم داشت تبدیل می شد به یک کلید واژه ای برای رخ دادن برخی اتفاقات و زیر سوال بردن انتخابات گذشته.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، تاکید کرد: ما در طول سی و اندی سال از انقلاب اسلامی به طور متوسط هر سال یک انتخابات در کشور داشتیم که این انتخاباتها هم آزاد بوده و هم با حضور گسترده مردم برگزار شده است و انشاء الله انتخابات آینده نیز همچون انتخابات گذشته برگزار خواهد شد.

وی توصیه های رهبری را به موقع و موجب هوشیاری مردم دانست و خاطر نشان کرد: کسانی که این نوع بحث ها را مطرح می کنند و در صدد ایجاد تردید در اذهان عمومی هستند و یا کسانی که ندانسته به این مباحث دامن می زنند بدانند که مردم آگاه هستند و با بصیرت خود همچون گذشته هرگونه توطئه ای را خنثی خواهند ساخت.

باهنر، همچنین درمورد ائتلاف اصولگرایان و در پاسخ به این سوال که پیش بینی می کنید که در نهایت این ائتلاف با  چند کاندیدا به کار خود ادامه دهد، گفت: تلاش ما این است که تعداد کاندیداها به حداقل برسد.

طبق برنامه پنجم باید هرسال از تعداد کارمندان دولت کم شود نه زیاد/دولت نیرو نیاز ندارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین در مورد  مصوبه اخیر دولت و مجوز استخدام 500 هزار نفر گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی با اختیارات قانون اساسی به دولت اعلام کرده است که این مصوبه مغایر با قانون برنامه پنجم، قانون بودجه و خلاف قانون خدمات کشوری است و باید متوقف شود.

باهنر با بیان اینکه استخدام بدون ضابطه و بی قید وشرط به مصلحت  کشور و نظام اداری نیست، گفت: اولا دولت این همه نیرو نیاز ندارد که استخدام کند و تنها می تواند نیروهایی که بازنشسته می شوند آنهم تنها در رابطه با پستهای تصدی گری استخدام کند و همچنین نیروهایی که در امر حکومتی هستند می تواند جایگزینی هایی را در این بخش انجام دهد. 

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: درطول برنامه پنجم باید در سال از تعداد کارمندان دولت کم شود؛ بنابراین دولت نمی تواند نیرویی استخدام کند.

