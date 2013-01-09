حمایت صریح جنبلاط از مخالفان مسلح/ انگلیس میزبان نشست ضد سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از کشته شدن شماری از افراد مسلح به هنگام تلاش برای نفوذ به سوریه از خاک لبنان در منطقه جوسیه خبر داد.



این شبکه همچنین از ادامه عملیات ارتش سوریه در برخی مناطق از جمله حلب، حمص، حماه و حومه دمشق خبر داد که طی آن شمار دیگری از تروریستهای مسلح کشته شدند.



از سوی دیگر النشره گزارش داد وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرده است نشستی را برای بررسی طرحهای پس از اسد برگزار خواهد کرد.



وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد نشست بین المللی را برای بررسی دوره پس از کناره گیری بشار اسد! میزبانی خواهد کرد.



این نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود و از جمله هیئتهای شرکت کننده، کارشناسان متخصص در امور سوریه و نمایندگان گروه موسوم به ائتلاف ملی مخالفان سوری و گروههای دیگر اعلام شده است.



انتظار نمی رود که وزیران امور خارجه و معاذ الخطیب رئیس گروه ائتلاف ملی مخالفان سوری در این نشست شرکت کنند، این نشست بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود.



ادامه مواضع سئوال برانگیز جنبلاط / مردی که خیلی راحت تغییر موضع می دهد



ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در ادامه مواضع متزلزل و سئوال برانگیز خود، همسویی خود را با محور ضد سوری آشکار کرده است و از دروزیهای سوریه خواسته است به آنچه وی انقلاب خوانده است، بپیوندند.



جنبلاط، قدرتهای جهانی را به بی توجهی یا توطئه چینی علیه سوریه متهم و اعلام کرده است این قدرتها در خصوص انتفاضه! سوریه دارای اختلاف هستند.



جنبلاط که با رویترز گفتگو می کرد، کشورهای خارجی را به حمایتهای بیشتر از گروههای مخالف در سوریه برای شکست سریع بشار اسد به زعم خود فرا خواند.



وی با ادعای اینکه سخنان اسد در روز یکشنبه، تکرار سخنانش در سال 2011 بود، مدعی شد که سخنان اسد، مخالفت با طرح اخضرالابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه برای دستیابی به راه حل بحران سوریه به شمار می رود.



خاطر نشان می شود مواضع ضد و نقیض جنبلاط در داخل لبنان با انتقاد محافل سیاسی این کشور هم روبرو شده است، وی زمانی در اردوگاه جریان غربگرای 14 مارس بود و ناگهان در تغییر موضع آشکار، به جریان 8 مارس می پیوندد و از مقاومت دفاع می کند، وی اکنون خواستار حمایت از گروههای مسلح در سوریه برای سرنگونی نظام این کشور می شود که از اعضای محور مقاومت علیه اشغالگران قدس به شمار می رود.