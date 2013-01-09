  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۱

جام حذفی ایتالیا؛

لاتزیو از سد کاتانیا گذشت/ یووه – میلان جدال نفسگیر امشب

لاتزیو از سد کاتانیا گذشت/ یووه – میلان جدال نفسگیر امشب

رقابتهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا سه شنبه شب با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن لاتزیو موفق شد از سد کاتانیا بگذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک رم موفق شد با نتیجه 3 بر صفر کاتانیا را از پیش رو بردارد. "استفان رادو" (30) و "اندرسون هرنانس" (61، 90) گل های لاتزیو را در این بازی به ثمر رساندند. در دیگر بازی این مرحله نیز امشب دو تیم میلان و یوونتوس در جدالی حساس به مصاف هم خواهند رفت.
 

کد مطلب 1787053

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