لاتزیو از سد کاتانیا گذشت/ یووه – میلان جدال نفسگیر امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لاتزیو در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک رم موفق شد با نتیجه 3 بر صفر کاتانیا را از پیش رو بردارد. "استفان رادو" (30) و "اندرسون هرنانس" (61، 90) گل های لاتزیو را در این بازی به ثمر رساندند. در دیگر بازی این مرحله نیز امشب دو تیم میلان و یوونتوس در جدالی حساس به مصاف هم خواهند رفت.

