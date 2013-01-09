انشقاق اجتماعی شمال و جنوب اروپا/ چشم انداز تیره و تار قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، "لاسلو اندور" کمیسر اتحادیه اروپا در امور اجتماعی هیچ دلیلی برای ابراز خوش بینی درباره آینده اتحادیه اروپا ندانسته و درباره جدایی و انشقاق شمال و جنوب این اتحادیه هشدار داد.

وی همچنین تصریح کرد که بحران ازبسیاری از شهروندان اروپایی کار و امید به آینده را ربوده است. اتحادیه اروپا در معرض تهدید یک شکاف اجتماعی بین کشورهای شمالی و جنوبی قرار دارد. در حالی که کشورهایی مانند آلمان در بحران پیوسته، شرایط نسبتا خوبی دارند اختلافات اجتماعی و اقتصادی آن با کشورهای بحران زده ای مانند اسپانیا و یونان مرتبا در حال افزایش است.

این حقایق در گزارشی که کمیسیون اروپایی روز گذشته در بروکسل ارائه داده است آمده است.

بر اساس این گزارش این شکاف اجتماعی در اروپا در رکورد جدید بیکاری در منطقه یورو که 11.8 درصد را نشان می دهد نمایان است.

کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی که درباره اشتغال و شرایط اجتماعی در اروپا در سال 2012 ارائه داده است از یک روند نگران کننده و نمونه جدید انشقاق و جدایی بین کشورهای شمال و جنوب اروپا خبر داده است.

بر اساس این گزارش اختلاف نرخ بیکاری بین کشورهای شمال و جنوب اروپا در سال 2000 حدود 3.5 درصد بود و البته تا سال 2007 هم روند رو به کاهشی داشت. از شروع بحران مالی اما این اختلاف دوباره به 7.5 درصد افزایش پیدا کرد.

چنین روندی را همچنین می توان در آمار اخیری که "یورو استات" درباره نرخ بیکاری در منطقه یورو ارائه داده است مشاهده کرد. بر این اساس در اتریش در ماه نوامبر نرخ بیکاری 4.5 درصد بوده است. در لوکزمبورگ 5.1 درصد و در آلمان 5.4 درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای بحران زده ای مانند اسپانیا و یونان بیشتر از یک چهارم افراد بیکار بوده اند.

در اسپانیا نرخ بیکاری در نوامبر 26.6 درصد بوده است و آخرین آمارها از نرخ بیکاری 26.0 درصد در ماه سپتامبر در یونان خبر می دهد.

این در حالی است که نرخ بیکاری در بین جوانان اسپانیا 56.5 درصد و بین جوانان یونانی 57.6 درصد است. به این ترتیب منطقه یورو رکورد بیکاری 11.8 درصد را تجربه می کند.

"لاسلو اندور" کمیسر اجتماعی اتحادیه اروپا ،2012 را از نظر شرایط اجتماعی و بیکاری یک سال سیاه برای اروپا ارزیابی کرده و تاکید کرد که بهبود آشکار شرایط در سال جدید هم اگر در مبارزه با بحران یورو و اختلافات اجتماعی پیشرفتی وجود نداشته باشد پیش بینی نمی شود.

بر اساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا خطر فقر هم بین کشورهای اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. یک خطر فقر روز افزون بخصوص در کشورهای جنوب و شرق اتحادیه اروپا وجود دارد. این مسئله بخصوص جوانان، زنان بیکار و مادران سرپرست خانوارها را تهدید می کند.

"اندا کنی" نخست وزیر ایرلند که کشورش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز در این باره اظهار داشته است که طبیعتا این مسئله غیر قابل قبول است که 26 میلیون نفر در اتحادیه اروپا بیکار هستند.وی همچنین بیکاری بالا در بین جوانان را غیر قابل تحمل ارزیابی کرد.



