به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی چند ماهی است در اعلام نرخ تورم - حتی آذرماه- به طور رسمی اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است، اما محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه به حدود 37 درصد رسیده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در آذرماه 1391 نشان می‌دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه 1391 به عدد 390.9 رسید.



این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه سال 1390 عدد 285.6 بوده است. حال اگر نسبت افزایش عدد شاخص 390.9 در آذرماه 91 را با عدد شاخص 285.6 در آذرماه 90 درصد محاسبه کنیم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 37 درصد می‌شود.



در همین حال، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1390 را معادل 27.4 درصد اعلام کرده است.

