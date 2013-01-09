به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه قطری در این خصوص به "سان" گفت: زمانی که بحث پول مطرح می شود قطر یکی از بزرگ‎ترین پیشنهاددهندگان است. مقامات ارشد لیگ حرفه ای قطر بر این باورند که بکهام از تمام جهات دارای وجهه بین المللی است و قطری‎ها نیاز دارند تا در دیگر کشورهای دنیا توجهات را به خودشان جلب کنند.

بکهام پیش از این به عنوان سفیر جام جهانی 2022 قطر انتخاب شده است. وی پس از جدایی از لس آنجلس گالکسی مورد توجه تیم‎های لیگ برتری از جمله کویینزپارک رنجرز واقع شده است.

این مقام آگاه قطری در ادامه گفت: قطری ها دیده اند که بکهام چه دستاوردی برای آمریکایی‎ها داشته و این دگرگون‌سازی‎ها قیمت ندارد. بکهام یکی از چند بازیکنی است و شاید تنها بازیکنی است که می تواند تصویر فوتبال را در قطر احیا کند.