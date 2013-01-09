مراسم گرامیداشت ثبت ملی تشت گذاری محرم در شهر سریش آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: باید درود و تحیت بفرستیم به روح پاک شهیدان کربلا و شهیدان راه اسلام که با جانفشانی در راه ولایت مداری زبانزد خاص و عام بوده و منشاء تغییر و تحول در پایداری دین مبین اسلام بوده و هستند.

فرهاد میمنت آبادی افزود: قیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع ) داستان مفصلی است برای عبرت انسان ها و تولد دیگری برای بشریت و رهایی انسان از رنج ها و استضعاف، ظلم و ستم بوده و الگوی بزرگ آزادگی و آزاد زیستن بشریت به ویژه مسلمانان است.

وی اظهار داشت: قیام عاشورا اوج همراهی یاران امام حسین (ع) با وی، اوج همراهی با ولایت و اوج وفاداری به یاران و همچنین تبعیت از ولایت بود که می تواند درس خوبی در زندگی تک تک انسان های مومن باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان هدف از برگزاری این مراسم را گرامیداشت مراسم نمادین تشت گذاری عنوان کرد و ادامه داد: امروز شاهد ثبت معنوی و ملی مراسم تشت گذاری محرم در این شهرستان هستیم که به عنوان یک اثر معنوی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که برای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان افتخار بزرگی است.

تعیین حریم دو مجموعه از بناهای تاریخی شهر سنندج

کارشناس مسئول حفظ و احیاء اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از در دستور کار قرار گرفتن تعیین حریم دو مجموعه از بناهای تاریخی شهر سنندج خبرداد.

نصراله منصوری افزود: این دو مجموعه تاریخی که در دو محله از محلات قدیمی سرتپوله و قطارچیان واقع شده است در دستور کار برای تعیین حریم قرار گرفته اند.

وی بیان کرد: در محله سرتپوله بناهایی شامل عمارت آصف، عمارت مشیر دیوان، مسجد و منزل خورشید لقا خانم، عمارت ملک التجار و منزل احمدی و در محله قطارچیان بناهایی شامل عمارت وکیل الملک، منزل غیاثی، منزل عطایی، منزل گله داری، منزل قرنی، و سر درب بابان واقع است که همگی این بناها تاریخی بوده و جزء شاخص ترین بناهای سطح شهر سنندج محسوب می شوند.

دستگیری هفت نفر حفار غیر مجاز در روستای ویهج شهرستان قروه

مسئول یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از دستگیری هفت نفر حفار غیر مجاز در روستای ویهج شهرستان قروه خبرداد.

محمد امیری افزود: طبق گزارشات واصله از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قروه، این افراد در حین حفاری در منطقه روستای ویهج دستگیر شدند که از آنها یک دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

کشف چهار دستگاه فلزیاب در کردستان

امیری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با همکاری نیروهای انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پرسنل یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تعداد دو دستگاه فلزیاب از فردی در سنندج کشف و ضبط شد و فرد دستگیر شده تحویل مقامات قضایی شد و اشیاء کشف شده به نفع سازمان ضبط شد.

وی یادآور شد: همچنین در شهرستان دهگلان نیز با همکاری یگان حفاظت و نیروی انتظامی این شهرستان یک دستگاه فلزیاب از فردی کشف و ضبط شد و متهم تحویل مقامات قضایی گردید.

مسئول یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: همچنین در بازرسی یک خودرو پژو یک دستگاه فلزیاب دیگر در شهرستان بانه کشف و ضبط شد که به همراه فرد دستگیر شده تحویل مقامات قضایی شد.