روابط الهاشمی و اردن تیره شد/ متهم و خانواده اش مقیم قطر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نشریه اردنی از بروز بحران در روابط حاکمان اردن و طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق و محکوم به اعدام( به خاطر حمایت از اقدامات تروریستی در عراق) پرده برداشت.



نشریه المجد نوشت طارق الهاشمی، خانواده اش را از امان پایتخت اردن در اعتراض به آنچه نادیده گرفته شدنش از سوی مقامات اردنی به خاطر تلاش آنها برای جلب رضایت نوری المالکی نخست وزیر عراق خوانده، خارج کرده است.



این روزنامه به نقل از نزدیکان الهاشمی نوشت خانواده الهاشمی به دوحه منتقل شده اند تا مقدمات اقامت آنها در پایتخت قطر فراهم شود.

به نوشته این روزنامه، طارق الهاشمی قصد داشت به همراه خانواده اش که از چند سال پیش به اردن منتقل شده بودند، در امان اقامت داشته باشد، اما از این تصمیمش به خاطر بی اعتنایی مقامات اردنی صرف نظر کرد.



به گفته ناظران، بی اعتنایی مقامات اردنی به الهاشمی به مثابه اخراج غیر مستقیم وی به شمار می رود.



خاطر نشان می شود طارق الهاشمی که پس از اثبات دست داشتن خود در اقدامات تروریستی در عراق از این کشور گریخت، مورد حمایت گسترده کشورهایی همچون عربستان، قطر و ترکیه قرار دارد، وی از سوی دستگاه قضایی عراق به اعدام محکوم شده است.



از سوی دیگر، روزنامه العرب الیوم اردن فاش کرد نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حوادث برخی شهرهای عراق را نمی توان نادیده گرفت.