  1. اقتصاد
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۹

برنا به مهر خبرداد:

کشف یک کمربند جدید مس و طلا در خراسان جنوبی

کشف یک کمربند جدید مس و طلا در خراسان جنوبی

معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از کشف یک کمربند جدید طلا و مس در کشور خبرداد و گفت: سه محدوده طلا نیز کشف شده و آماده واگذاری به علاقه مندان به سرمایه‌گذاری است.

بهروز برنا در گفتگو با مهر گفت: بر اساس تلاش‌های انجام شده از سوی گروه اکتشافات سازمان زمین‌‎شناسی و اکتشافات معدنی، به تازگی یک کمربند طلا و مس در خراسان جنوبی کشف شده است.

معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی افزود: بر این اساس، در تلاش هستیم تا بتوانیم از این کمربند، استفاده بهینه کرده و به ذخایر طلا و مس کشور اضافه کنیم.

وی با اشاره به کشف سه محدوده طلا در کردستان نیز تصریح کرد: این محدوده‌ها هم اکنون آماده واگذاری برای اکتشاف و استخراج طلا است. البته اگر منابع مالی به موقع تامین شود، حتما می‌توان محدوده‌های بیشتری را کشف کرد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی، میزان مواد معدنی استخراج شده در کشور، امسال به 390 میلیون تن خواهد رسید. همچنین در سال گذشته، میزان مواد معدنی استخراج شده به 340 میلیون تن رسیده است.

کد مطلب 1787068

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