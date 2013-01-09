آموزش آشنایی با قانون اساسی در سربازی/تعیین امتیاز شغلی مقامات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ کلیه نیروهای وظیفه که مشمول خدمت مقدس سربازی هستند و سایر کسانی که در آینده به خدمت مقدس سربازی فراخوانده می شوند، باید واحد درسی آشنایی با قانون اساسی را در آموزشهای عمومی خود فراگیرند.

همچنین کلیه کارکنان دولت اعم از کشوری(دستگاه های اجرایی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری) و لشکری (نیروی انتظامی و نظامی و نیروهای مسلح) که تاکنون آموزش های لازم را در زمینه حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگذرانده اند، موظفند ظرف یکسال آموزشهای لازم را طی کنند.

بر اساس این مصوبه، دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی موظف است؛ با هماهنگی معاونت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور متون آموزشی تهیه شده را ظرف یک ماه بررسی و تایید کند.

همچنین ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاه های مرتبط موظفند؛ برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور اجرای این تصویب نامه اقدام کنند.

بر این اساس، تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری-مصوب 1386- مشروط به احراز آشنایی و التزام به موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می شود: الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز. د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز. هـ- معاونان وزراء (14000)امتیاز.

همچنین هیئت وزیران بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1390ـ را تصویب کرد.



بر این اساس، ایثارگران مشمول این آیین نامه، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان (والدین، همسر و فرزندان) و والدین، همسران و فرزندان شهدا هستند.



هزینه های درمان شامل سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان منطبق با مقررات و دستورالعمل های بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.



بر اساس این آیین نامه، هزینه های خاص مرتبط با درمان شامل؛ پرداخت هزینه های دارویی منطبق با فهرست دارویی کشور (فارماکوپه) با اولویت استفاده از خـدمات بیمه گر اول و پرداخت هزینه دارویی خاص و وارداتی موردنیاز افراد مشمول ماده (1) طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران.



2ـ خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی برای جانبازان با مجروحیت فک و دندان طبق درصد تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران.



3ـ هزینه های اعزام به خارج صرفاً جهت شخص جانباز و آزاده و تنها در مواردی که شورای عالی اعزام به خارج بنیاد مذکور با اعزام بیمار موافقت می کند.



4ـ هزینه درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد و ام ام تی (متادون درمانی)



5 ـ هزینه ایاب و ذهاب درمانی، اقامت و سفرهای صرفاً درمانی در مواردی که پیگیری و اقدام درمانی در سطح شهرستان یا استان میسر نباشد.



6 ـ پرداخت هدیه ایثار به افراد اهداکننده عضو به ایثارگران در موارد پیوند کبد، کلیه، مغز استخوان، قرنیه و اهدای تخمک.

7ـ هزینـه ارتز و پروتز و تعمیر و تعویـض قطعات مربوط و وسایـل جانبی آن و کفش طبی.



8 ـ هزینه تجهیزات پزشکی و توانبخشی اعم از عینک، لنز، سمعک، عصا، واکر، دوچرخه ثابت، انواع تخت و تشک معمولی و مواج، انواع ویلچر، کپسول اکسیژن و هزینه شارژ آن، اکسیژن ساز، سی، پپ و بی، پپ متناسب با شرایط بالینی بیمار.



9ـ پرداخت هزینه لوازم مصرفی درمانی از قبیل کیسه کلستومی، کیسه یوروستومی، لوازم سونداژ، کیسه ادرار، لوازم پانسمان مربوط و لوازم بهداشتی.



10ـ هزینه آمبولانس درون شهری و برون شهری در موارد اضطراری.

همچنین پرداخت سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان برای ایثارگران شاغل و بازنشسته بر عهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری(اعم از دستگاه های موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجم توسعه و شرکت ها و موسسات مشمول اصل (44) قانون اساسی) و ایثارگران غیر شاغل بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

بر این اساس این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده بنیاد شهید وامورایثارگران است.

این مصوبات از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس‎جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.