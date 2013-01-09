بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: اگر نارضایتی اصلی محمد بنا از امکانات ناکافی و مشکلات اردوست، می‌توان این مشکلات را به راحتی حل کرد و حتی کمیته ملی المپیک می‌تواند برای بهبود وضیت کنونی، فرنگی کاران اردونشین را بطور کلی به مجموعه انقلاب (آکادمی ملی المپیک) منتقل کند تا از این لحاظ کمبود و مشکلی وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در نظر دارم بزودی به همراه حمید سوریان نشستی را با محمد بنا داشته باشیم و به او پیشنهاد دهیم تا زمان روشن شدن تکلیف فدراسیون کشتی و سروسامان گرفتن برخی مشکلات در مجموعه انقلاب تهران به کار خود ادامه دهد و از تصمیم کناره گیری و خداحافظی خودداری کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: محمد بنا افتخار کشتی فرنگی ایران است و ما برای حفظ و ادامه همکاری های بیشتر از او حمایت خواهیم کرد. مطمئن باشید کمیته ملی المپیک تا حد توان و اختیارات خود سعی خواهد کرد تا او برگردد و همچنان برای کشتی فرنگی افتخار آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بنا پس از مدتها کش و قوس و عدم حضور در راس امور تیم های ملی کشتی فرنگی، سرانجام صبح روز دوشنبه با ارسال نامه ای به سرپرست فدراسیون کشتی، رسما از این سمت کناره گیری کرد تا کشتی فرنگی ایران در آستانه میزبانی رقابتهای جام جهانی با چالش بزرگی روبرو شود.