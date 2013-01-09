آیت الله تهرانی یکی از فقهای بیدار و شجاع بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی٬ شامگاه روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله مجتبی تهرانی در مسجد سیدهای اراک افزود: مرحوم آیت الله تهرانی یکی از فقهای خدمتگزار٬ بیدار، شجاع و وارسته از دنیا و تعلقات آن و برپا کننده حق، حقیقت، عدالت و فضیلت بود.



وی ادامه داد: آن مرحوم از شاگردان برگزیده امام خمینی(ره) و آیت الله بروجردی و از مدافعان کرامت های انسانی٬ اخلاق و پشتیبان واقعی رهبر کبیر انقلاب و مقام عظمی ولایت بود.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه علمای واقعی سه ویژگی صبر، بصیرت و عالم بودن به مواضع حق را دارند٬ اظهار کرد: آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی با پشت سر گذاشتن امواج خروشان ظلم و جور تمام صفات مذکور را دارا بودند.



آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه ایشان یکی از حسنات روزگار و از تربیت یافتگان حوزه مقدس علمیه قم بود٬ اضافه کرد: ایشان با تلاش در راستای تربیت انسانی و ترویج اخلاق اسلامی قلب اسلام را احیاء کرد.



امام جمعه اراک تحولات امروز دنیای اسلام را مرهون اقدامات بزرگانی همچون آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی دانست و خاطر نشان کرد: باید در زمان حیات این بزرگان از علم و دانش و یافته های ایشان استفاده شود.



وی اضافه کرد: کسانی که در راه خداوند گام می نهند مزد کامل خود را از خداوند دریافت می کنند و آن بزرگوار نیز با رحلت در روز اربعین حسینی و حضور هزاران نفر از مردم، مزد خود را دریافت کرد.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه آن بزرگوار در اخلاق اسلامی و معرفت الگو و اسوه و صداقت و امانت در عمل وی قابل مشاهده بود٬ تصریح کرد: حوزه ها ی علمیه و مدارس دینی باید با الگو گیری از این شخصیت بزرگ به تربیت شاگردانی همچون او بپردازند.



در پایان این مراسم که با حضور مسوولان و مردم اراک برگزار شد٬ مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به مدح ابا عبدالله الحسین (ع) پرداختند.