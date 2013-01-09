پارک دوبله یک راننده روی مخ شاعران/ تالار اندیشه با این جمعیت کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین کنگره شعر زنان عاشورایی که شب گذشته در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد، با حواشی متعددی همراه بود.

علی‌رغم اینکه این کنگره در نشست خبری خود زمان برگزاری مراسم را ساعت 17 اعلام کرده بود، اما در دعوت‌نامه ارسالی زمان این مراسم را ساعت 18 اعلام کردند. در نهایت نیز جمعیت شرکت‌کننده در این کنگره وقتی در ساعت 18 به تالار اندیشه رسیدند با اجرای تئاتر در این سالن مواجه شدند که در نهایت منجر به آغاز این مراسم در ساعت 19 شد.

شعرخوانی معاون روابط بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبان اردو در این مراسم که تمام حاضران فارسی‌زبان بودند، در نوع خود قابل توجه بود!

جمعیت حاضر در این مراسم تا اندازه‌ای زیاد بود که جدای از پُر شدن طبقه دوم تالار اندیشه، بخش قابل توجهی از آنها روی زمین و در کنار سالن نشسته بودند و برخی از شاعران دعوت شده به این مراسم نیز جایی برای نشستن نداشته و به ناچار روی پا ایستاده و مراسم را مشاهده می‌کردند.

علیرضا قزوه از جمله شاعرانی بود که در بخش قابل توجهی از برنامه جایی برای نشستن نداشت و زمانی هم که در نهایت یک صندلی به وی داده شد، آن را برای نشستن در اختیار محسن مومنی شریف قرار داد و دو زانو دقایقی را در کنار تالار نشست تا سرانجام به وی صندلی برای نشستن اعطا شد.

حمید سبزواری نیز که با پسر خود در این مراسم حاضر شده بود به دلیل نبودن صندلی برای نشستن دقایقی را منتظر شد تا در نهایت به او جایی اختصاص داده شد.

همچنین نبود صندلی خالی برای نشستن منجر شد که رضا حمیدی، دبیر جشنواره شعر فجر پس از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ناچار به ترک سالن شود.

در میانه مراسم شعرخوانی صدای اعتراض یکی از حاضرین مبنی بر اینکه پارک خودرویی در بیرون از سالن منجر به ایجاد اختلال در رفت و آمد شده است، چندین بار فضای مراسم را عوض کرد تا جایی که مجری برنامه دومرتبه مجبور به خوانش شماره پلاک ماشین از میکروفن جلسه شعرخوانی شد.

حجت‌الاسلام سیدعبدالله حسینی رئیس مرکز اسلامی آفریقای جنوبی هنگامی که برای شعرخوانی پشت تریبون قرار گرفت با بیان اینکه نام این کنگره دچار ابهام است، اظهار کرد: نمی‌دانم اینجا محفل شعر برای زنانی است که درباره عاشورا شعر گفته‌اند و یا محفل شعری درباره زنانی است که در عاشورا حضور داشته‌اند، اما هرچه هست برای نازنان نازنینی چون من جایگاهی در این مجلس نیست.

سیدمحمد حسینی پس از سخنرانی خود در این مراسم با جمعی از جانبازانی که در این کنگره حاضر بودند به روبوسی پرداخت.

مدیحه‌سرایی غلام کویتی‌پور هم از دیگر برنامه‌های این مراسم بود که پس از مراسم اهدای جوائز برگزار شد.