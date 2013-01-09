مرگ زوج میانسال بر اثر گازگرفتگی در شرق تهران

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه گفت: ساعت 20:57 دیروز یک مورد گازگرفتگی در خیابان جشنواره ، خیابان اشرفی گودرزی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. دقایقی بعد نیز آتش نشانان ایستگاه 92 خود را به محل حادثه در یک ساختمان هشت واحدی رساندند.



وی افزود: بررسی ها نشان داد در یک واحد 65 متری در طبقه دوم این ساختمان گاز مونوکسید کربن منتشر شده و زن و مرد میانسال کاملا بی حال بر روی زمین افتاده اند. پسر خانواده وقتی به خانه بازگشته بود با دیدن این صحنه موضوع را به اورژانس و آتش نشانی اطلاع داده بود. امدادگران اورژانس پس از معاینه این زوج مرگ آنها را تایید کردند.



سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران درباره علت حادثه نیز گفت: کارشناسان پس از بررسی محل حادثه دریافتند استفاده از لوله های آکاردئونی برای آبگرمکن دیواری و نقص آبگرمکن در خروج گاز باعث انتشار گاز مونوکسید کربن در آپارتمان شده بود.



ساعت 21:38 با پایان عملیات، آتش نشانان به ایستگاه بازگشتند.

