به گزارش خبرگزاری مهر،عادل فردوسی‌پور در برنامه 90 دوشنبه شب از انتصاب حبیب کاشانی به عنوان سرپرست تیم ملی ایران خبر داد، خبری که احتمالا از دیدار حبیب کاشانی با علی کفاشیان در خیابان بهشت بیرون آمده است. جلسه‌ای که محتوایش به کی‌روش هم انتقال یافت و سرمربی تیم ملی از آن استقبال کرده است.

حبیب کاشانی در این خصوص گفت: چندی پیش دیداری با علی کفاشیان داشتم و راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی فوتبال را مورد بررسی قراردادیم و در مورد شرایط فوتبال با هم صحبت کردم. دراین دیدار اعلام کردم در شرایط کنونی که تیم ملی ایران در موقعیت حساسی به سر می‌برد و از آنجایی که صعود به جام جهانی می‌تواند، باعث ایجاد نشاط در جامعه شود، برای خدمتگزاری به مردم ایران هر کاری که از دستم برمی‌آید را انجام می‌دهم.

" اینکه این خدمتگزاری با گرفتن پست همراه باشد، متاسفانه در شراط کنونی باید عذرخواهی کنم." وی با بیان این جمله، دلیل نپذیرفتن سمت در تیم ملی را مشغله شغلی و تحصیلی عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی به عنوان عضوی از شورای شهر تهران، به مردم خدمت می‌کنم و داشتن مسئولیت اجرایی در شورای شهر باعث می‌شود نتوانم آنچنان که لازم و بایسته حضوری پر رنگ در تیم ملی است، در کنار تیم ملی باشم، از طرفی دیگر در حال تحصیل هستم و زمان کافی در اختیارم نیست.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: صعود به جام جهانی، چون باعث شادی مردم می‌شود، اتفاقی است که باید رخ دهد، بنابر این حبیب کاشانی، چه در جایگاه حقیقی و چه در جایگاه حقوقی تمام توان خود را برای کمک به محقق شدن این اتفاق در اختیار فوتبال ایران قرار می‌دهد.

وی همچنین اظهار داشت: به نظرم همه باید دست به دست هم بدهیم تا تیم ملی به جام جهانی صعود کند و هر کس، هر کاری می‌تواند برای صعود انجام دهد. همه مسئولان یه ویژه از مدیران صدا و سیما تا مسئولان کشوری می‌خواهم در کنار تیم ملی باشند.

کاشانی اضافه کرد: فکر می‌کنم که باید ستادی برای راهیابی به جام جهانی تشکیل شود که تمام تمهیدات لازم برای صعود به جام جهانی را پیش‌بینی کند و راه برای صعود هموار کند. من هم به عنوان عضوی کوچک خدمتگزاری می‌کنم اما به دلایلی که ذکر کردم فعلا قادر به گرفتن پست رسمی در فوتبال نیستم.

وی ادامه داد: از تریبون شورا آن‌لاین از همه روسای پیشین فدراسیون، مدیران باشگاه‌ها، پیشکسوتان، نمایندگان مجلس، شورای اسلامی شهر، مسئولان کشور و همه رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری بالاخص صدا وسیما و شخص آقای ضرغامی تقاضا می‌کنم که برای شاد کردن دل مردم دست به دست هم دهیم.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: اگر آقای کفاشیان اتاق فکر تشکیل دهد، من هم به عنوان یک کوچکتر در خدمت فوتبال ایران خواهم بود.