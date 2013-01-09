زمان برگزاری دیدار صبا و پرسپولیس در قم تغییر کرد / 24 دی جدال در ایستگاه 21

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که استارت بازی‌های هفته چهارم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از عصر یکشنبه بیست و چهارم دی ماه زده می‌شود، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران در هفته بیست و یکم لیگ دوازدهم به میزبانی صبای قم به انجام خواهد رسید.



در آغازین هفته چهارم دیدارهای دور برگشت لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و بر اساس برنامه، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران قرار بود از ساعت 15:30 یکشنبه 24 دی ماه در ورزشگاه یادگار امام قم به انجام برسد که این دیدار 15 دقیقه زودتر یعنی از ساعت 15:15 دقیقه این روز برگزار خواهد شد.



دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بعد از اعلام برنامه دیدارهای این دوره تا هفته بیست و سوم از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال در حالی در اوج حساسیت خود دنبال می‌شود که با توجه به 14 هفته باقی مانده از لیگ، هم‌اکنون تیم‌های اول تا یازدهم جدول شانس دارند تا در پایان لیگ دوازدهم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند.



نماینده فوتبال استان قم در حالی در هفته بیست و یکم در دیداری خانگی از تیم فوتبال پرسپولیس تهران پذیرایی می‌کند که در هفته اول دور برگشت موفق عمل کرد و در میان ناباوری در دیدار خارج از خانه برابر پیکان تهران، میزبان خود را به شکست سنگین چهار بر یک وادار کرد.



شاگردان صمد مرفاوی در هفته دوم دور برگشت با اینکه یک ضربه پنالتی را در مقابل ذوب آهن از دست دادند با تساوی برابر این تیم یک امتیاز کسب کردند تا در هفته سوم دور برگشت در میهمانی تیم ملوان بندر انزلی با برتری یک بر صفر خود سه امتیاز دیگر به اندوخته های این فصل اضافه کنند.



بعد از اینکه صبا در لیگ یازدهم با ترکیبی کاملا متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته لیگ برتر با بازیکنان جدید، کم نام و نشان و جویای نام البته در کنار چهره‌های باتجربه بسیار خوب در فوتبال کشور ظاهر شد و خیلی از کارشناسان این اتفاق را خدمتی بزرگ به فوتبال کشور دانستند، این تیم امسال نیز لیگ دوازدهم را خوب شروع کرد اما در میانه راه اتفاقاتی نظیر تغییر سرمربی و مدیرعامل و مصدومیت و محرومیت چندین بازیکن مانع از روند خوب و مثبت این تیم شد تا صبا با تغییراتی اندک وارد دور برگشت لیگ دوازدهم شده و برای جبران امتیازات از دست رفته تلاش کند.



صبا بعد از پیروزی در میهمانی ملوان جهش خیره کننده ای به سمت بالای جدول رده بندی لیگ برتر داشت و در هفته ای که تیم های میانه جدولی همگی باختند، شاگردان مرفاوی از فرصت بهترین بهره را برده و خود را به رده هفتم رساندند تا نشان بدهند که صبا همچنان یک تیم قوی و مدعی است.



تیم فوتبال صبای قم تا پیش از مصاف خانگی با پرسپولیس تهران در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با کسب 28 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده است و در مقابل رقیب سرشناس خود دهمین بازی خانگی این فصل را برگزار خواهد کرد.