تظاهرات گسترده در حمایت از مالکی/ تاکید حزب الله بر اجرای قانون بعثی زدایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز عراق، حامیان دولت منتخب عراق روز گذشته تظاهراتی گسترده در شهر بصره برگزار و توطئه های دشمنان روند سیاسی برای ایجاد تفرقه و فتنه در این کشور را محکوم کردند.

این در حالی است که با وجود تلاش گسترده مخالفان دولت عراق، تظاهرات ضددولتی، در برخی شهرها با حضور اندک مردم برگزار می شود. مردم عراق نیز پس از آگاهی از سوء استفاده احتمالی بازماندگان بعثی و منافقین از حضور در اعتراضات اجتناب می ورزند.

از سوی دیگر، تلاشهای جریان العراقیه و برخی گروههای دیگر برای برگزاری نشست فوق العاده پارلمان عراق در راستای بحرانی جلوه دادن اوضاع این کشور اخیر با شکست روبرو شد.

تظاهرات گسترده در حمایت از المالکی

روز گذشته صدها هزار نفر از مردم استانهای مختلف عراق در حمایت از نخست وزیر این کشور در کربلا، الانبار، موصل، المثنی و بصره دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات کنندگان در این شهرها علاوه بر حمایت از تصمیمات نوری المالکی، خواستار عدم لغو ماده قانونی بازجویی و مبارزه با تروریسم شدند. مردم عراق همچنین رویکرد مبتنی بر طایفه گرایی برخی جریانها و شخصیتهای سیاسی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین اظهارات اخیر "عزت الدوری" همدست صدام معدوم و "احمد العلوانی" از اعضای فهرست العراقیه علیه دولت عراق را محکوم کردند.



صحنه ای از تظاهرات حمایت از نوری المالکی در بصره

مردم بغداد نیز اخیرا در تظاهراتی گسترده، حمایت خود را از سیاستهای دولت نوری المالکی اعلام و توطئه ها علیه وحدت عراق را محکوم کردند.

حامیان دولت عراق همچنین در نظر دارند در روز شنبه هفته آینده تظاهراتی گسترده در استانهای مختلف عراق در حمایت از نوری المالکی برگزار کنند.

نقش خطرناک اعراب حاشیه خلیج فارس

روزنامه العرب الیوم اردن در گزارشی اعلام کرد: نمی توان از نقش برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در اعتراضات اخیر در عراق چشم پوشی کرد.

در این گزارش آمده است : اینکه نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در اعتراضات عراق و ارتباط آن با تحولات سوریه را نادیده بگیریم، ساده لوحانه است. بلکه آنچه در عراق در حال وقوع است کاملا با وقایع سوریه در ارتباط است.

در همین راستا اخیرا "سلمان الموسوی" عضو ائتلاف دولت قانون عراق، عربستان سعودی و آمریکا را متهم به نقش آفرینی و تحریک اعتراضات در عراق کرده بود.

شیخ "همام الحمودی" رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان عراق از موضع گیری دولت عراق علیه مداخله گران در امور این کشور خبر داده بود.

دیگر تحولات عراق



- "صالح المطلک" معاون نخست وزیر عراق روز گذشته در دیدار با "مارتین کوبلر" نماینده سازمان ملل در عراق، در موضعی سئوال برانگیز خواستار مداخله این نهاد بین المللی در مسائل داخلی عراق و اعتراضات اخیر شد.

- "هاشم البطاط" دبیر کل گروه حزب الله عراق در اظهاراتی خواستار ادامه تظاهرات مردم عراق در حمایت از دولت شد. وی با تاکید بر لزوم عدم لغو ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم، تاکید کرد: در صورت لغو قانون ریشه کنی بازماندگان بعثی ، خودمان برای ریشه کنی آنها وارد عمل می شویم.

موضع مقامات منطقه کردستان عراق درباره صادرات نفت به ترکیه



سخنگوی رسمی دولت محلی منطقه کردستان عراق درباره موضوع صادرات نفتی این منطقه به ترکیه اعلام موضع کرد.



"سفین ده زی" سخنگوی منطقه کردستان عراق گفته است این منطقه صادرات نفتی به ترکیه ندارد، بلکه نفت خام انتقال داده شده به این کشور پس از فرآوری بازگردانده می شود.

وی همچنین از دولت عراق خواست برای از سرگیری صادرات نفت منطقه کرستان عراق، بدهی 350 میلیارد دیناری شرکتهای نفتی این منطقه را پرداخت کند.