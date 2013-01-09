عملکرد تیم مرا یاد دوران طلایی پرسپولیس انداخت/ شایسته قهرمانی هستند

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر نفت تهران و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تیم خصوصا در نیمه دوم بسیار منطقی و عالی بازی کردند و حتی زمانیکه حریف به گل رسید، روند خوبشان را از دست نداده و به بازی احساسی روی نیاوردند.
وی با تبریک این پیروزی به کادرفنی، بازیکنان و هواداران پرسپولیس اضافه کرد: برتری با گلهای زیاد و نوع عملکرد بازیکنان من را به یاد دوران طلایی پرسپولیس انداخت و از این پیروزی و دیدن خوشحالی مردم، بسیار لذت بردم.
عضو پیشین هیات مدیره پرسپولیس که برای تماشای این بازی به ورزشگاه آزادی رفته بود، اظهار داشت: من افتخار کردم هدایت تیم بر عهده نفرات خودمان است. یحیی خاک فوتبال را خورده، سالها برای پرسپولیس زحمت کشید و حتی در صبا هم خوب نتیجه گرفت و همین که تیم با هدایت یک پرسپولیسی موفق میشود، شادی من مضاعف شده است.
وی با اشاره به اینکه نتایج اخیر پرسپولیس نشان میدهد تیم توانایی موفقیت را داشته است، تاکید کرد: امروز مشخص شد اگر تیم در نیم فصل نخست نتایج خوبی نگرفته است، مقصر اصلی کادر فنی و عدم شناخت آن مربی خارجی از وضعیت تیم و توانایی بازیکنان بود و متاسفانه در گذشته از ظرفیت بازیکنان به خوبی استفاده نمیشد.
پنجعلی که همچنان اعتقاد دارد خارجیها در فوتبال ایران ناکام هستند، یادآور شد: اگر در همه زمینهها به جوانان خودمان اعتماد کنیم، صدرصد جواب گرفته و موفق میشویم. خودم منتقد مربی خارجی بودم و اعتقاد داشتم یا باید دایی میآمد و یا اینکه یحیی را به عنوان سرمربی انتخاب میکردند. هرچند گلمحمدی دیر انتخاب شد اما او به خوبی نقاط ضعف تیم را برطرف کرد و در نهایت باید گفت تغییر کادرفنی و حضور یحیی برای پرسپولیس مثبت بود.
وی با تاکید بر اینکه این موفقیتهای مقعطی نیست زیرا توانایی بازیکنان زیاد بوده و آنها روز به روز بهتر میشوند، تصریح کرد: جام حذفی، جام اتفاقات و لحظات است اما من مطمئنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، پرسپولیس قهرمان این جام خواهد شد. امروز پرسپولیس از همه تیمهای حاضر در جام حذفی بهتر بوده و مستحق قهرمانی در این جام است.
عضو پیشین هیات مدیره پرسپولیس در خصوص اینکه فکر میکند پرسپولیس در لیگ هم نتایج نیم فصل را جبران کند، افزود: موفقیت در لیگ بسیار سخت است اما اگر بازیکنان حواسشان را جمع کرده و مفت امتیاز از دست ندهند، رسیدن به ردههای بالای جدول و کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا برایشان دور از دسترس نخواهد بود.
وی در مورد مصاحبههای اخیر برخی از پیشکسوتان پرسپولیس افزود: ممکن است آنها انتقاد کرده باشند اما این انتقادها دلسوزانه بوده نه از روی حب و بغض. حرف پیشکسوتان هم این است که تیم موفق بوده و بازیکنان بدین شکل بازی کنند. البته در این مقطع که همه چیز بر وفق مراد است، این انتقادات اثر منفی روی تیم میگذارد. امروز از همه بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس میخواهم از تیم حمایت کنند و اگر مشکلی هست، به جای انتقاد در رسانهها، آن را به مدیران و کادرفنی بیان کنند.
پنجعلی در پایان به حضور علی دایی در مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2012 فوتبال جهان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ایران به علی دایی و افتخاراتش توجه لازم نمیشود اما به خاطر این حضور ارزشمند به شخص دایی و جامعه فوتبال ایران تبریک میگویم. این افتخار بزرگی بود و زمانیکه دایی را در این مراسم دیدم، از خوشحالی اشکم درآمد.
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