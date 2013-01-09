نشست زمین در خیابان ولیعصر/بازگشایی خیابان تا بعدازظهر

مهندس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سبب این اتفاق را نمی توان به طور مستقیم حفر تونل مترو با دستگاه حفار اتوماتیک دانست گفت: قبل از ساعت 8 صبح امروز شاهد نشست اندکی از خیابان ولیعصر(عج ) نبش کوچه راسخ و بالاتر از میدان منیریه بودیم که بلافاصله نسبت به مقاوم سازی و رفع مشکل اقدام شد و در حال حاضر نیروهای متخصص در حال تزریق بتن و مقاوم سازی خاک هستند.

وی با بیان اینکه در بافتهای قدیمی شهر، خاک سست و ناپایدار است و ممکن است با کوچکترین حرکتی شاهد نشست خاک باشیم گفت: در این بخش از خیابان ولیعصر(عج) نیز چنین مشکلی وجود دارد به همین دلیل علی رغم اینکه دستگاه TBM از این بخش قبلا عبور کرده ما خود را در مقابل شهر و شهروندان مسئول می دانیم و بلافاصله عملیات مقام سازی خاک را آغاز کرده ایم.

اسکندری با اشاره به اینکه دلیل نشست جزئی خیابان ناپایداری و سستی خاک بوده است تاکید کرد: عملیات مقام سازی زمین در این بخش تا ظهر به اتمام می رسد و به طور حتم تا بعد ازظهر خیابان ولیعصر(عج) در این محدوده بازگشایی خواهد شد.



مجری نیمه جنوبی خط 3 مترو تهران خاطر نشان کرد: نشست خاک در این بخش از خیابان ولیعصر(عج) به هیچ وجه خطر آفرین نخواهد بود و طی ساعات آینده مشکل به طور کامل رفع خواهد شد.



این حادثه هیچ مصدومی نداشته است.



