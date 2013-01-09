نیشابور میزبان هفته پایانی رقابت های لیگ دسته 2 تیراندازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور از برگزاری هفته پایانی رقابت های لیگ دسته 2 تیراندازی آقایان کشور در این شهرستان خبر داد.

محمد ابراهیم امینی اظهار کرد: هفته پایانی رقابت های لیگ دسته 2 تیراندازی آقایان کشور با حضور 60 نفر شرکت کننده از تیم‌های ثابت هدف الف و ب تهران، بسیج فولاد مبارکه اصفهان، گاز خراسان رضوی، نیشابور، همدان و کرمان در روزهای 28 و 29 دی ماه در سالن تیراندازی ارژن نیشابور برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور افزود: تیم تیراندازی شهرستان نیشابور که در رشته تفنگ بادی در رده پنجم و در رشته تپانچه در رده هفتم جدول رده بندی این رقابت ها قرار دارد در هفته پایانی به مصاف تیم ثابت هدف ب تهران خواهد رفت.

تلفیق علم و تجربه عامل اصلی رشد ورزش کوهنوردی خواهد بود



رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی گفت: تلفیق علم و تجربه عامل اصلی رشد ورزش کوهنوردی خواهد بود.

حسین امانی اظهار کرد: ورزش کوهنوردی فراتر از یک فعالیت ورزشی است و امروزه در دنیا به آن به عنوان یک تخصص نگاه می شود.

رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی با اشاره به وجود ارتفاعات مختلف در گوشه و کنار کشور بر لزوم نگاه علمی به ورزش کوهنوردی تاکید کرد و گفت: پرداختن علمی به این رشته باعث می شود ورزش کوهنوردی جای خود را در جامعه باز کند و از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار گردد.



سال آینده با اتکا بر بازیکنان بومی پدیده لیگ برتر کشتی باشیم



پیشکسوت کشتی خراسان رضوی گفت: در صورت فراهم بودن امکانات برای کشتی گیران بومی استان می توانیم در سال آینده با اتکا بر بازیکنان بومی پدیده لیگ برتر کشتی باشیم.

حمید قشنگ اظهار کرد: با توجه به قول های مساعدی که مسئولین موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج(ع) در خصوص داشتن یک تیم کشتی از مشهد در لیگ برتر کشتی سال آینده داده اند در صورت به کارگیری صد درصدی توان بومی این تیم قابلیت پدیده شدن در لیگ سال آینده را خواهد داشت.

پیشکسوت کشتی خراسان رضوی در خصوص تاثیری که حضور تیم کشتی آزاد ثامن الحجج(ع) سبزوار با کادر فنی و بازیکنانی غیربومی برکشتی استان می گذارد افزود: چنین حضوری تاثیر بسیار ناچیزی در ورزش کشتی استان دارد و در صورت فراهم بودن امکانات برای کشتی گیران مشهدی در حد امکانات تیم سبزوار توانایی این وجود دارد تا با کادری کاملا بومی علاوه بر کسب جایگاه مناسب به رشد کشتی استان نیز کمک شود.

ورزشکاران مه ولاتی پیاده یا با دوچرخه به مشهد می آیند



رئیس اداره ورزش و جوانان مه ولات از حرکت نمادین ورزشکاران مه ولاتی به سوی مشهد مقدس برای حضور در مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) خبر داد.

محمد شایگان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) دیروز 18 دی ماه کاروان 12 نفره دوچرخه سواران مه ولاتی طی مراسم بدرقه با حضور مسوولین این شهرستان از روستای عبدل آباد به سوی مشهد مقدس حرکت کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مه ولات افزود: دیروز همچنین یک کاروان پیاده نیز با حضور جمعی از دو و میدانی کاران شهرستان مه ولات از روستای شمسی آباد به مشهد رهسپار شدند.

حرکت کاروان دوچرخه سوار از باخرز به مشهد



رئیس اداره ورزش و جوانان باخرز از حرکت کاروان 60 نفره دوچرخه سواران این شهرستان به سوی مشهد برای حضور در مراسم سوگواری امام رضا(ع) خبر داد.



محمد اسماعیل صادق پور اظهار کرد: 60 دوچرخه سوار باخرزی به صورت نمادین برای حضور در مراسم عزاداری ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) حرکت خود را به مشهد آغاز خواهند کرد.



رئیس اداره ورزش و جوانان باخرز افزود: این کاروان حرکت خود را از ساعت 10 صبح امروز 20 دی ماه از مقابل اداره کل ورزش و جوانان شهرستان باخرز آغاز خواهند کرد