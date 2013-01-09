نیشابور میزبان هفته پایانی رقابت های لیگ دسته 2 تیراندازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور از برگزاری هفته پایانی رقابت های لیگ دسته 2 تیراندازی آقایان کشور در این شهرستان خبر داد.
محمد ابراهیم امینی اظهار کرد: هفته پایانی رقابت های لیگ دسته 2 تیراندازی آقایان کشور با حضور 60 نفر شرکت کننده از تیمهای ثابت هدف الف و ب تهران، بسیج فولاد مبارکه اصفهان، گاز خراسان رضوی، نیشابور، همدان و کرمان در روزهای 28 و 29 دی ماه در سالن تیراندازی ارژن نیشابور برگزار خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور افزود: تیم تیراندازی شهرستان نیشابور که در رشته تفنگ بادی در رده پنجم و در رشته تپانچه در رده هفتم جدول رده بندی این رقابت ها قرار دارد در هفته پایانی به مصاف تیم ثابت هدف ب تهران خواهد رفت.
رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی گفت: تلفیق علم و تجربه عامل اصلی رشد ورزش کوهنوردی خواهد بود.
سال آینده با اتکا بر بازیکنان بومی پدیده لیگ برتر کشتی باشیم
پیشکسوت کشتی خراسان رضوی گفت: در صورت فراهم بودن امکانات برای کشتی گیران بومی استان می توانیم در سال آینده با اتکا بر بازیکنان بومی پدیده لیگ برتر کشتی باشیم.
رئیس اداره ورزش و جوانان مه ولات از حرکت نمادین ورزشکاران مه ولاتی به سوی مشهد مقدس برای حضور در مراسم سوگواری شهادت امام رضا(ع) خبر داد.
رئیس اداره ورزش و جوانان باخرز از حرکت کاروان 60 نفره دوچرخه سواران این شهرستان به سوی مشهد برای حضور در مراسم سوگواری امام رضا(ع) خبر داد.
محمد اسماعیل صادق پور اظهار کرد: 60 دوچرخه سوار باخرزی به صورت نمادین برای حضور در مراسم عزاداری ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) حرکت خود را به مشهد آغاز خواهند کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان باخرز افزود: این کاروان حرکت خود را از ساعت 10 صبح امروز 20 دی ماه از مقابل اداره کل ورزش و جوانان شهرستان باخرز آغاز خواهند کرد
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