موسیقی غذای شنیداری است/ ضرورت توجه به اصالت طب سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین تبوک شامگاه سه شنبه در جلسه نقد کتاب خود "تغذیه" تصریح کرد: در کتاب تغذیه به صراحت عنوان شده که خلاصه کردن تغذیه در خوردن اشتباه است و تمامی حواس پنج گانه انسان غذای مخصوص به خود را دارد.

وی افزود: موسیقی غذای شنیداری، عطرها غذای بویایی، مناظر طبیعت غذای دیداری و لطافت در لمس غذای حس لامسه است.

تبوک با بیان اینکه میل جنسی به دلیل جایگاه ویژه از لامسه جدا شده است، پاسخ به نیاز جنسی را نیز یکی دیگر از نیازمندی های انسان برشمرد و افزود: مهمترین تغذیه غذای انس و یا به عبارتی برخورداری از محضر علما و استفاده از آموخته های آنان است.

وی ازدواج را نیز یک نوع غذای انس دانست و اضافه کرد: حکمای باستانی و تاریخی تغذیه را در صرف خوردن غذا خلاصه نکرده و برای آن ابعاد مختلفی توصیف می کردند.

نویسنده کتاب "تغذیه" انواع غذا، آداب خوردن و آشامیدن، لیست غذاهای منع شده، لیست غذاهای توصیه شده، دستورهای مهم برای مزاج و دستورات بهداشتی در خوردن را از جمله فصول کتاب "تغذیه" عنوان کرد که با رویکرد طب ایرانی اسلامی تدوین شده است.

وی با تاکید به جایگاه طب ایرانی اصافه کرد: دانشمندانی همچون ابن سینا که کتاب "قانون" وی پس از هزار سال همچنان از منابع مهم پزشکی به شمار می رود ارج و انسجام طب ایرانی اسلامی را اثبات می کنند.

طب اسلامی طب المروی است

در این جلسه دکتر فلسفه و عرفان اسلامی در توضیح یکی از خلاهای نگارش کتاب "تغذیه" تصریح کرد: طب اسلامی برخواسته از حدیث و سنت است و به عبارتی طب المروی است.

محمد ابراهیم پور با بیان اینکه طب اسلامی از یک منبع واحد برنخواسته اضافه کرد: بیشتر از آنکه گفته شود طب اسلامی از عنوان طب در دوره اسلامی استفاده می شود.

وی افزود: کسی که به سراغ مطالعه طب المروی می رود ضروری است علاوه بر رویکرد پزشکی حدیث شناس نیز باشد.

ابراهیم پور با بیان اینکه درک دقیق احادیث و استنباط درست از آنها برای معرفی بایدها و نبایدهای طب اسلامی لازم است، ادامه داد: با وجود اینکه در کتاب "تغذیه " این خلأ احساس می شود، ضروری است محققان دیگر به آن توجه داشته باشند.

استاد دانشگاه معتقد است طب اسلامی از آموزه های طب یونانی استفاده کرده است و بسیاری از موضوعات مطرح شده در آن از جمله طبع چهارگانه و مزاجها برآمده از طب بقراط است.

ایرانیان اولین بنیانگذاران علوم تجربی هستند

نویسنده کتاب "تغذیه" در پاسخ به اظهارات منتقد کتاب خود تصریح کرد: نگاهی به تاریخ اثبات می کند که ایرانیان اولین بنیانگذاران علوم تجربی هستند.

تموک با بیان اینکه طب اسلامی نه تنها اساس خود را از طب یونانی نگرفته بلکه خود منسجم و کل نگر است، یادآور شد: طب ایرانی اسلامی یک مکتب برگرفته از وحی است و به حدی اصیل است که حتی می توان رگه های استفاده از طب ایرانی را در طب یونان مشاهده کرد.

تموک معتقد است طب ایرانی اسلامی طب نقلی نیست بطوریکه به عنوان مثال موضوع مزاج شناسی در طب باستان یونان موضوعی غریبه و وارد شده از طب ایرانی تلقی می شد.

تغذیه شهروندان فرهنگ سازی شود

این نویسنده ادامه داد: نگاهی به فرهنگ تغذیه امروز نشان می دهد که تغذیه امروز فاصله و شکافت قابل توجهی با تغذیه سنتی دارد.

وی با بیان اینکه طب نوین در مواقعی دچار انحرافات شده است، اضافه کرد: اگر طب نوین با درمانهای محدود به بیمار پاسخ می دهد، طب سنتی برای تمامی بیماری ها حتی بیماری های لا علاج پاسخ دارد.

تموک معتقد است ضروری است شهروندان با آشنایی با طب ایرانی اسلامی گزینش مناسبی در آداب تغذیه و درمان بیماری های خود داشته باشند.