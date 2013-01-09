سقفهای لرزان زندگی در خانه های روستایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، وجود واحدهای غیرمقاوم و کم دوام درحالیست که گلستان در بروز بسیاری از حوادث از جمله سیل و زلزله و رانش زمین در کشور رکوردار است.

طرح مقاوم سازی و نوسازی واحدهای مسکونی گلستان از سال 84 آغاز شد و قرار است طبق دو برنامه پنجساله واحدهای غیرمقاوم در استان نوسازی و مقاوم سازی شود.

با گذشت بیش از هفت سال از شروع طرح مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی نیمی از واحدهای مسکن روستایی گلستان مقاوم سازی شدند.

وجود 118 هزار مسکن کم داوم

رئیس بنیاد مسکن روستایی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در استان گلستان برابر آخرین آمار 158 هزار و 500 واحد روستایی داریم که 118 هزار واحد برابر حوادث طبیعی مانند زلزله غیر مقاوم هستند.

محمد تقی زمانی نژاد افزود: این واحدها، انشاء الله طی دو برنامه و مدت 10 سال قرار است به سرانجام برسد و مقاوم سازی شود.

وی اظهار داشت: قبل از سال 84 حدود 10 هزار واحد مسکن روستایی در استان گلستان مقاوم سازی و نوسازی شده بودند و سالانه نیز هفت تا هشت هزار سهمیه در این بخش داریم.

وی اظهار داشت: از سال 84 تاکنون کار مقاوم سازی 62 هزار واحد شروع شد که 40 هزار واحد پایان کار دریافت کردند و بقیه نیز در دست اقدام است.

زمانی نژاد گفت: همه این خانه ها ناظر مقیم داشتند و با شیوه فنی و با اولویت مناطق محروم و حادثه خیز اجرا شده اند.

ساخت مسکن مهر در شهرهای کوچک

رئیس بنیاد مسکن گلستان با اشاره به اینکه اجرای طرح مسکن مهر شهرهای کمتر از 25 هزار نفر به این بنیاد سپرده شده است، گفت: از 26 شهر 16 شهر زیر 25 هزار نفر است که کار مسکن مهر محول به بنیاد مسکن است.

وی افزود: در حال حاضر بجز نوده خاندوز و اینچه برون در تمام شهرها پروژه داریم که 19 پروژه در دست اجراست.

زمانی نژاد گفت: از این تعداد 10 پروژه در قالب تفاهمنامه های سه جانبه و 9 پروژه از سوی شرکتهای تعاونی در دست اجراست که سرعت و کیفیت پروژه های تفاهمنامه ای به مراتب بالاتر از پروژه های تعاونی است.

مسکن مهر از جمله طرحها برای مقاوم سازی و نوسازی خانه های روستایی و خانه دار شدن افراد فاقد مسکن است ولی اجرای برخی طرح های مسکن مهر استان دارای مشکلاتی است و مقاوم سازی مسکن در شهرهای کوچک نیز به بنیاد مسکن واگذار شده است.

رئیس بنیاد مسکن گلستان درباره مشکلات مسکن مهر رامیان گفت: این طرح از سال 87 توسط شرکت تعاونی شروع شد و پس از گذشت دو سال به دلیل کندی کار، اجرای طرح از تعاونی سلب و به بنیاد مسکن واگذار شد و این پروژه در قالب تفاهمنامه سه جانبه در دست اجراست.

زمانی نژاد یادآور شد: اکنون این پروژه 372 واحدی دارای 80 درصد رشد فیزیکی است و پیش بینی می شود تا سال 92 به بهره برداری رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز به مشکلات مسکن مهر رامیان و خان ببین اشاره و اضافه کرد: در رامیان شرکت تعاونی عملکرد نامطلوبی داشت و هیئت مدیره ضعیف عمل کرده است.

عملکرد ضعیف تعاونی مسکن در رامیان

حسینعلی خواجه مظفری بیان داشت: به دلیل عملکرد ضعیف شرکت تعاونی مجبور شدیم طرح مسکن مهر رامیان را از قالب تعاونی خارج و در قالب تفاهمنامه سه جانبه واگذار کنیم.

خواجه مظفری گفت: در رایمان و خان ببین در رامیان شرکت تعاونی موفق عمل نکردند و عملکرد نامطلوبی داشتند و هیئت مدیره ضعیف عمل کردند و ناچار شدیم مسکن مهر را از قالب تعاونی خارج و در قالب تفاهمنامه سه جانبه واگذار کنیم.



وی یادآور شد: پروژه مسکن مهر خان ببین دارای اشکالات فنی است که اگر این مسائل به تعاونی برگردد می پذیریم ولی در مجموع وضعیت این پروژه مطلوب است.

مقصودلو دبیر انجمن صنفی پیمانکاران ساختمان گلستان درباره دلایل رعایت نشدن برخی شرایط در ساخت مسکن مهر گفت: در ساخت پروژه مسکن عوامل دیگری غیر از پیمانکار دخیل است مانند مصالح ساختمانی و شرایط پیمان که بر روند اجرای طرح تاثیر می گذارد.

وی اظهار داشت: کار پروژه ملی مسکن مهر یک مقوله نو و جدید بود و خیلی از شرایط در این طرح پیش بینی نشد و پیمانکاران در برخی از آیتم ها مانند جاده دسترسی به پروژه با مشکلاتی مواجه بودند.

وی عنوان کرد: افزایش چند برابری قیمت مصالح نیزاز دیگر مشکلات بوده و از سوی دیگری تعاونیها نیز توانمندیهای لازم برای ساخت و ساز را نداشته اند.

مقصودلو یادآور شد: در مجموع در بحث ساخت و ساز، الگوی ساخت مسکن مهر مناسب نبود و مصالحی در نظر گرفتند که با کمترین قیمت بتوان آن را تهیه کرد و پیمانکار در بحث مصالح و یا الگوی ساخت هیچ نقشی نداشت.

به گزارش مهر تاکنون بیش از 5300 واحد مسکن مهر در شهرهای کوچک گلستان احداث شده است.