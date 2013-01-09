تسهیلات برای پذیرش بانوان مسلمان خارجی در دانشگاه الزهرا

دکتر انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از چشم اندازهای دانشگاه الزهرا جذب دانشجویان ایرانی خارج از کشور و دانشجویان خارجی به ویژه دانشجویان کشورهای منطقه و مسلمان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم دانشجویان خارجی زیادی علاقه خود را برای تحصیل در دانشگاه الزهرا اعلام می کنند ولی دانشگاه به دلیل اینکه هنوز به طور کامل زمینه‌های جذب دانشجویان را فراهم نکرده نتوانسته آنها را پذیرش کند.

رئیس دانشگاه الزهرا افزود: برای جذب دانشجویان خارجی به ویژه دانشجویان کشورهای منطقه و مسلمان درحال تقویت بخش بین الملل و رشته های ادبیات فارسی هستیم که نسبت به بقیه درخواست بیشتری دارد.

وی یادآورشد: در صورت فراهم شدن تمام زمینه های جذب دانشجویان در پردیس بین الملل دانشگاه که مجوز آن در حال اخذ است، پذیرش خواهند شد.

خزعلی افزود: پذیرش دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود.