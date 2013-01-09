  1. عناوین کل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

دو نوع کنسرو تن ماهی در خوزستان غیرمجاز اعلام شد

دو نوع کنسرو تن ماهی در خوزستان غیرمجاز اعلام شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دو نوع کنسرو تن ماهی خوراکی و مصرفی در استان خوزستان را غیرمجاز و غیرقابل مصرف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: در بازرسی های انجام شده، دو نوع کنسرو تن ماهی خوراکی و مصرفی غیر مجاز شناسایی شد که با اعلام این محصولات از مردم درخواست می شود از مصرف آنها خودداری کنند.

وی گفت: این کنسروهای تن ماهی با نشانهای تجاری شیر(sheer) تولید شده در کشور اندونزی و لیلیز(LILIS) تولید شده در کشور تایلند است.

مخمل زاده با بیان این که مصرف این محصولات سلامتی را به خطر می اندازد و عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد، گفت: این محصولات به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و یا جعل پروانه های بهداشتی و همچنین آلودگی های میکروبی و شیمیایی غیرقابل مصرف بوده و فعالیت شرکتهای تولیدکننده آنها غیرقانونی است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه این محصولات مورد تائید وزارت بهداشت نیست، از تمام شهروندان درخواست کرد برای حفظ سلامتی خود از خرید و مصرف این گونه اقلام و محصولات خوراکی و مصرفی غیرمجاز خودداری کنند.
کد مطلب 1787110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید