دو نوع کنسرو تن ماهی در خوزستان غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: در بازرسی های انجام شده، دو نوع کنسرو تن ماهی خوراکی و مصرفی غیر مجاز شناسایی شد که با اعلام این محصولات از مردم درخواست می شود از مصرف آنها خودداری کنند.

وی گفت: این کنسروهای تن ماهی با نشانهای تجاری شیر(sheer) تولید شده در کشور اندونزی و لیلیز(LILIS) تولید شده در کشور تایلند است.



مخمل زاده با بیان این که مصرف این محصولات سلامتی را به خطر می اندازد و عواقب جبران ناپذیری را به دنبال دارد، گفت: این محصولات به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و یا جعل پروانه های بهداشتی و همچنین آلودگی های میکروبی و شیمیایی غیرقابل مصرف بوده و فعالیت شرکتهای تولیدکننده آنها غیرقانونی است.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه این محصولات مورد تائید وزارت بهداشت نیست، از تمام شهروندان درخواست کرد برای حفظ سلامتی خود از خرید و مصرف این گونه اقلام و محصولات خوراکی و مصرفی غیرمجاز خودداری کنند.