لغو امتیاز دکه های مطبوعاتی متخلف/ ممنوعیت فروش تنقلات

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث اوچی صبح چهارشنبه در جلسه ساماندهی دکه های مطبوعاتی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر 63 دکه مطبوعاتی و دو دکه گل فروشی در سطح اردبیل فعال است که در صورت ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

وی با یادآوری ممنوعیت فعالیت دکه هایی که به شکلی معابر را اشغال می کنند، ادامه داد: در بازرسی های ماهانه در صورتی که دکه ای سد معبر کرده باشد، تذکر دریافت کرده و در ادامه شخص برخوردار از دکه لغو امتیاز خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل افزود: مجوز فعالیت مطبوعاتی دکه های مطبوعاتی از طریق اداره ارشاد استان صادر می شود اما نظارت بر مکان و نحوه فعالیت به عهده شهرداری است.

فروش تنقلات در دکه مطبوعاتی ممنوع است

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل اضافه کرد: در سالهای اخیر دکه داران با مشکلات تامین درآمد مناسب مواجه بوده اند که موجب شده به غیر از اقلام مطبوعاتی به فروش مواد خوراکی از جمله پفک، آدامس، شکلات و سیگار نیز بپردازند.

اوچی با بیان اینکه در قانون شهرداری فروش مواد خوراکی در دکه مطبوعاتی صراحتا ممنوع است، افزود: پیش از این روزنامه های تاریخ گذشته عودت داده می شد که لغو این طرح موجب زیان اقتصادی قابل توجهی به دکه داران شده است.

به گفته وی با وجود تذکرات پی در پی شهرداری به عدم فروش مواد خوراکی موضوع تامین درآمد موجب شده است در تمامی دکه های مطبوعاتی مواد خوراکی و حتی سیگار به فروش برود.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل معتقد است در صورتی که روزنامه های کثیر الانتشار حمایت لازم را از دکه داران انجام دهند کنترل فروش مواد غذایی در دکه ها سهل تر خواهد شد.