  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

نخست وزیر ژاپن وعده اش به اوباما را عملی نکرد

نخست وزیر ژاپن وعده اش به اوباما را عملی نکرد

رسانه های خبری از سفر نخست وزیر ژاپن به قاره آسیا به جای آمریکا در اولین سفر خارجی و عملی نشدن وعده آبه به اوباما خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شینزو آبه" به قول خود به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سفر به واشنگتن در اولین سفر خارجی خود عمل نکرد و قرار است که اواخر هفته آتی با هدف گسترش سطح همکاریها به سه کشور اندونزی، تایلند و ویتنام سفر کند.

خبرگزاری کیودو نیز در مطلبی نوشت: فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن برای فراهم کردن مقدمات سفر نخست وزیر به واشنگتن اواخر ماه جاری به آمریکا سفر کرده و با هیلاری کلینتون دیدار می کند.

ژاپن تایمز درباه نتایج منفی این تاخیر می نویسد: با توجه به اینکه نخست وزیر بطور مکرر تاکید کرده که تقویت ائتلاف نظامی ژاپن و آمریکا ستون اصلی دیپلماسی وی است. آن هم در زمانی که این کشور با چین و کره جنوبی اختلافات ارضی دارد. در صورتیکه سفر شیزو آبه به آمریکا به تاخیر بیفتد می تواند تاثیر بسیار مهمی بر استراتژی دیپلماتیک وی داشته باشد.

کد مطلب 1787115

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