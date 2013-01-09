اردبیل رتبه برتر ورزشهای همگانی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج صبح چهارشنبه در جلسه توسعه و برنامه ریزی ورزشهای همگانی در استان تصریح کرد: استان اردبیل به دلیل برگزاری برنامه های متنوع در حوزه ورزشهای همگانی از بین 31 استان کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه این موفقیت با برنامه ریزی مدون، اجرای موفق آن و جلب مشارکتهای عمومی محقق شده است، افزود: فرهنگ سازی گرایش به ورزش به سادگی از طریق توسعه ورزشهای همگانی ممکن خواهد بود.

پازاج تاکید کرد: مهمترین حوزه ورزشهای همگانی پیاده روی خانوادگی است که علاوه بر ایجاد روحیه نشاط و شور اجتماعی می تواند شهروندان را به وارد کردن ورزش به برنامه های زندگی روزمره ترغیب کند.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 20 مورد پیاده روی همراه با خانواده انجام شده است، ادامه داد: مشارکت دستگاههای اجرایی در انجام این طرح و برگزاری برنامه های پیاده روی توسط نهادهای اجرایی مختلف دامنه فرهنگ سازی برای ورزش را از تربیت بدنی به تمامی دستگاهها توسعه داده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان معتقد است گرایش عمومی به ورزش موجب نشاط اجتماعی و زمینه ساز مقابله با بیماری های جسمی و روحی است.

در رتبه بندی انجام شده استان تهران رتبه دوم و استان آذربایجان شرقی رتبه سوم را از آن خود کرده اند.

