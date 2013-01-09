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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

با حکم آیت الله جنتی/

رئیس هئیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در قم منصوب شد

رئیس هئیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در قم منصوب شد

قم - خبرگزاری مهر: طی حکمی و با تصویب هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، رئیس هئیت نظارت بر این انتخابات در قم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، با صدور حکمی رئیس هیئت نظارت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در استان قم را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش نصرت الله لطفی در قم به سمت رئیس هیئت نظارت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری این استان انتخاب شد.

در این حکم که به امضا، آیت الله جنتی رسیده است آمده: ضروری است با سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در امر نظارت، جهات شرعی و قانونی را در انجام وظایف خود ملاک عمل قرار داده و نسبت به رعایت موازین، ضوابط و مقررات به طور جدی توجه داشته باشید.
 

کد مطلب 1787122

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