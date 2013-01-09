به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون احمدی در حاشیه حضور رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در استان کرمان، گفت: صندوق بازنشستگان فولاد براساس بند 59 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.



وی با اشاره به وجود بیش از 88 هزار بازنشسته صنعت فولاد در کشور، افزود: در مرحله اول 8 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های معدنی و صنعتی به صندوق بازنشستگان فولاد و نیز واگذاری این صندوق به وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.



احمدی تصریح کرد: از نظر ما همه شرکت‌ها و سهامی که نزد وزارت بوده است تا پایان سال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل خواهد شد.



به گفته وی، شرکت زغال‌سنگ کرمان و ذخیره معادن شماره 5 و 6 مجموعه سنگ آهن سیرجان از استان کرمان از جمله واگذاری های انجام شده بوده است.