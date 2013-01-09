پروژه مرکز آموزش صنایع دستی اسفراین 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشرفت 95 درصدی ساختمان مرکز آموزش صنایع دستی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اسفراین عنوان کرد: این طرح به زودی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ساختمان مرکز آموزش صنایع دستی اسفراین با زیربنای 150 مترمربع در حاشیه پارک قائم(عج) و 24 متری بعثت احداث شده است.

محمدی کل اعتبار هزینه شده برای ساخت این مرکز را یک میلیارد و 500 میلیون ریال ذکر و اضافه کرد: در سال 89 برای ساخت این مرکز 500 میلیون ریال اختصاص یافته بود و در سال گذشته نیز مبلغی معادل یک میلیارد ریال اعتبار برای تداوم ساخت آن تخصیص پیدا کرد.

به گفته وی با توجه به اتمام محوطه سازی این بنا و همچنین اتصال تمامی انشعابات، این مرکز به زودی افتتاح خواهد شد.

محمدی با اعلام اینکه پیش از این نیز آموزش های صنایع دستی نمایندگی میراث فرهنگی اسفراین در پنج رشته هنری شامل گلیم بافی، معرق، تذهیب، چاپ باتیک و سرمه دوزی در محل میراث فرهنگی شهرستان برگزار می شد، افزود: با افتتاح این مرکز شاهد تحول عظیمی در حوزه آموزش صنایع دستی در اسفراین خواهیم بود.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اسفراین با اشاره به اینکه تمامی دوره های آموزشی صنایع دستی به صورت رایگان برگزار می شود، تصریح کرد: در پایان دوره های آموزشی به هنرآموزان کارت مهارت اعطا می شود و این افراد می توانند از مزایای آن شامل دریافت تسهیلات مشاغل خانگی و بیمه صنعتگران تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

