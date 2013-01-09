15 مورد وقف جدید در استان البرز ثبت شد

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9 ماه گذشته از سال جاری 15 مورد وقف جدید در استان البرز به ثبت رسیده این در حالی است که در سال 90 تنها 11 مورد وقف در البرز داشتیم.

وی تصریح کرد: از 15 مورد وقف ثبت شده 10 مورد در کرج، سه مورد در ساوجبلاغ و دو مورد در طالقان بوده است.

وی افزود: افزایش تعداد موقوفه ها و تمایل جامعه برای اقدام در جهت این سنت حسنه در اثر فرهنگ سازی صحیح در این مقوله رقم خورده که بخش زیادی از این فرهنگ سازی توسط اصحاب رسانه و در اثر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی این قشر به وجود آمده است.

حجت الاسلام بنی احمدی گفت: برخی گمان می کنند وقف فقط باید زمین و باغ و ملک و غیره با ارزش مالی زیاد باشد در صورتی که می توان یک تسبیح، کتاب یا امثال آنها را وقف کرده و از صدقه جاریه آن بهره مند شد.

وی با اشاره به آیات و روایات متعدد در باب وقف اظهار داشت: وقف یکی از بارزترین مصداق های انفاق است که بسیار بر آن تاکید شده و جزو ثواب هایی است که حتی با بسته شدن نامه اعمال فرد شامل حال وی می شود.

وی افزود: فرزند صالح، کتاب و وقف تنها مواردی هستند که حتی بعد از مرگ نیز موجب افزوده شدن ثواب و پاداش به پرونده اعمال انسانها می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: وقف تنها عملی است که جاودان است و موقوفه بر اساس نیت واقف به کار گرفته می شود و هیچ کس حتی خود واقف حق تغییر در آن نیت را ندارد.

حجت الاسلام بنی احمدی با اشاره به افزایش تمایل جامعه برای این سنت حسنه تاکید کرد: بهتر است نیات واقفان مطابق با نیازهای روز جامعه باشد تا بهره برداری بهتری از موقوفات شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر درمانگاه، مدرسه و دارالایتام، روضه و عزاداری امام حسین در قالب تکیه و حسینیه بیشترین نیات واقفین در استان البرز است.