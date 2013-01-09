صالحی با رئیس مجلس بورکینافاسو دیدار و رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این ملاقات با ابلاغ پیام تبریک لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت انتصاب آپولینر به ریاست مجلس بورکینافاسو از طرف رئیس مجلس کشورمان از وی برای سفر به ایران دعوت به عمل آورد.



وی گفت : روابط دو کشور از بعد سیاسی در بهترین وضعیت است و لازم است متناسب با این وضعیت مناسبات اقتصادی ، تجاری ، کشاورزی ، فرهنگی ، علمی و فنی را گسترش دهیم .



صالحی همچنین ضرورت تقویت همکاریها در راستای تحقق اجرای سریع توافقات دو کشور را خاطرنشان ساخت .



وی با اشاره به شرایط حساس و سیاسی تحولات جهانی و بحرانهای موجود لزوم رایزنی و همکاری دو کشور را در جهت کمک به تثبیت صلح ، ثبات و امنیت جهانی یادآور شد.

صالحی در این راستا همکاری ایران و بورکینافاسو در چهارچوب نم ، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه آفریقا را مورد توجه قرار داد .



وی همچنین تشکیل و تبادل گروههای دوستی پارلمانی را در تقویت و استحکام روابط دوجانبه و تحکیم دوستی دو ملت مهم خواند.



رئیس مجلس ملی بورکینافاسو نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم به هیأت ایرانی گفت : قطعاً سفر شما کمک بزرگی برای توسعه روابط و همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف خواهد بود .



وی گفت : ما از پیشرفتهای دولت و ملت ایران خوشحال هستیم و مایلیم از این تجربیات استفاده کنیم .

آبولین با ابراز علاقه برای تقویت همکاریهای پارلمانی دو کشور در جهت تحکیم روابط دوجانبه ابراز امیدواری کرد بزودی گروه دوستی پارلمانی تشکیل شود .



وی از دعوت همتای ایرانی خود استقبال و اظهار امیدواری کرد سفر وی به ایران به تقویت روابط دوجانبه و همکاریهای پارلمانی بیشتر منجر شود .



در این دیدار همچنین پیرامون تحولات منطقه ای از جمله سوریه و بحران کشورمان رایزنی شد .