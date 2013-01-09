تشکیل کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی در واحد علوم و تحقیقات

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت سوادی در این باره گفت: کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی در واحد علوم و تحقیقات متشکل از معاونان، مدیران کل، رؤسای دانشکده‌ها و جمعی از اساتید و دانشجویان نخبه است که وظیفه تدوین راهبردها و برنامه‌های عملیاتی مباحث اقتصاد مقاومتی در واحد را بر عهده دارند.

معاون فرهنگی واحد علوم و تحقیقات، پتانسیل‌های علمی موجود و فراوان کشور در دانشگاه‌ها را ابزارهای مناسب و موثر در اجرا اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اساتید و دانشجویان نخبه، ظرفیت‌های جریان‌های دانشجویی، بسیج دانشجویان و اساتید و مجموعه جامعه دانشگاهی در این زمینه وظیفه حساس و تاریخی برعهده دارند.

وی وظیفه اصلی دانشگاه را تولید علم دانست و اظهار داشت: ایجاد گفتمان علمی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان یکی از وظایف اصلی کمیته راهبردی اقتصاد مقاومتی در واحد علوم و تحقیقات است.

سوادی تشویق پایان نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با محوریت اقتصاد مقاومتی را یکی از مباحث مهم در این کمیته راهبردی در واحد علوم و تحقیقات برشمرد و با تاکید بر شناخت و درک کامل از مفهوم اقتصاد مقاومتی در کلام مقام معظم رهبری و ایجاد مباحث و برگزاری کنفرانس‌های علمی در این زمینه، یادآور شد: همه دانشجویان به ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در همه رشته‌ها و گرایش‌ها می‌توانند با ورود به جنبه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی در شکل گیری این فرهنگ در جامعه نقش مؤثری داشته باشند و دانشگاه‌ها نیز می‌بایست این زمینه را به بهترین شکل فراهم کنند.



