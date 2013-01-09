عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجلس برای امسال به دلیل نداشتن شرایط مطلوب در کشور اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را متوقف کرده است و در سال بعد نیز به دلیل ادامه همین نداشتن شرایط لازم اقتصادی و تعمیم بودجه ای اجرای مرحله دوم اجرای ان نیز مقدور نیست.

وی اضافه کرد: در تعمیم بودجه ای کشور هزینه هایی که تعریف کرده شده بود درآمدی نزدیک به 65 هزار میلیارد دلار پیش بینی شده بود که با اجرای مرحله اول 40 هزار میلیارد کمتر از این رقم محقق شد و اگر بخواهیم نگاه صرف بودجه ای داشته باشیم طبیعتا باید بودجه هزینه ای و جاری را یکصد تا یکصدو 20 هزار میلیارد دلار ببینیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم هزینه های اقتصادی افزایش بودجه را دقیق محاسبه کنیم طبیعتا باید مجلس به افزایش 20 درصدی اجازه دهد.

رجایی ادامه داد: در صورتیکه مجلس اجازه افزایش 20 درصدی را بدهد دولت نیز باید به پشتوانه اعداد بودجه ای حاملهای انرژی را بالا ببرد که این کار نتیجه ای جز ضرر تولید و کشاورزی نخواهد بود.

هنوز نتوانستیم اثرات و ضررهای مرحله اول هدفمندی را در بخش کشاورزی جبران کنیم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه ما هنوز نتوانستیم اثرات و ضررهای مرحله اول هدفمندی را در بخش کشاورزی جبران کنیم تصریح کرد: در کشاورزی حاملهای انرژی قیمتهای ترجیحی داشتند و باز هنوز این شرایط برای بخش کشاورزی هموار نشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اضافه کرد: در صورتیکه فاز دوم هدهفمندی اجرا شود یا باید در بخش کشاورزی باید قیمتهای ترجیحی داسته باشند و یا به طور کلی کشاورزی نابود شود.

وی تصریح کرد: در فاز اول بخشهای کشاورزی صرفه اقتصادی برای تولید نداشت و همین امر باعث شد تولید محصول کشاورزی آثار خوبی نداشته باشد و اگر نرخ ارز افزایش پیدا نمی کرد ضرر به بخش کشاورزی چندین برابر می شد.

رجایی با تاکید بر اینکه اجرای مرحله دوم به تولید بخش کشاورزی آسیب می زند وبه نفع کشور نیست اظهارداشت: در مرحله اول در حوزه تولید در بخشهایی مثل صنعت بسته های حمایتی دولت به این بخشها تزریق نشد و در حال حاضر کارخانجات با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند.

صنایع کشور تنها با 30 درصد توان خود فعالیت می کنند

وی اضافه کرد: دولت می باست قبل از هدفمندی یارانه ها اصلاحات ساختاری در بخش صنعت بوجود می آورد تا بتوانیم از قیمت ارز و مرحله اول هدفمندی یارانه ها به سلامت عبور می کردیم اما این اتفاق نیفتاد و هم اکنون صنایع کشور تنها با 30 درصد توان خود فعالیت می کنند و در صورت اجرای مرحله دوم این وضعیت به مراتب وخیم تر می شود.

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی نیز بسیاری ازمحصولات کشاورزی توان رقابتی خود را از دست دادند تصریح کرد: در پی اجرای مرحله اول و خشکسالی های پی در پی تولید غلات، حبوبات و برخی صیفی جات و چغند قندر کاهش نسبی داشتیم و اگر مرحله دوم اجرا شود آسیبهای آن قابل جبران نیست.