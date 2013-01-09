خنک سازی لاشه های گوشت قرمز برای نخستین باردرآذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهراد زندیه صبح امروز در حاشیه نشست بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان بستان آباد، با اشاره به نگهداری گوشت قرمز بعد از کشتار به مدت 24 ساعت در پیش سردکن ها اظهار کرد: این امر موجب می شود انواع آلودگی های انگلی ، ویروسی و باکتریایی، طی این مدت از بین رفته و از نظر ترد بودن گوشت نیز موثر است.

وی با اشاره به اینکه گوشت تولیدی از نظر بهداشتی و امنیتی کاملاً ارتقا یافته و از نظر تغذیه نیز خوشمزه تر می شود، افزود: در راستای امنیت غذایی و حمایت از مصرف کنندگان ، این سیستم در کلیه کشتارگاه های صنعتی استان راه اندازی و در نظر داریم در سایر کشتارگاه ها نیز پیاده کنیم.

زندیه در ادامه با اشاره به این موضوع که در بخش داروهای دامی هم با وجود افزایش قیمت ها، هیچ گونه کمبودی در استان مشاهده نمی شود گفت: نقش دامپروری در توسعه اقتصاد روستایی باعث شده است که خدمات دامپزشکی ارزان قیمت، در دورترین مناطق روستایی نیز توسعه یابد.

افزایش کمی و کیفی برنامه های ترویجی در بخش کشاورزی بستان آباد

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستان آباد گفت: با برنامه ریزی های انجام یافته در امر توسعه فعالیت های ترویجی در بخش کشاورزی این شهرستان در سال زراعی جاری ، با افزاش سطح فعالیت در این بخش مهم در راستای تحقق هر چه بیشتر اهداف توسعه بخش کشاورزی شهرستان، نتایج مثبتی در زمینه آموزش بهره برداران حاصل آمده است.

حسین فروغی با اشاره به برگزاری طرح مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در چهار روستای این شهرستان که از لحاظ مصرف آب در سطح بالائی قرار دارندگفت: آموزش کشاورزان، تهیه شش مورد برنامه های تلویزیونی در خصوص مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری در آبیاری های مدرن شامل؛ آبیاری قطره ای و بارانی، برپایی دوره های مهارتی بصورت منظم و ادواری برای بهره برداران بخش از جمله طرح های اجرایی این مدیریت در توسعه زیر بخش های مختلف کشاورزی بشمار می آید.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هجرت به تعداد 900 نفر روز جهت با هدف بکارگیری نیروهای جوان و فعال بسیجی با همکاری بسیج ناحیه بستان آباد در بخش های مختلف کشاورزی افزود: برگزاری کلاس های آموزشی یک روزه به میزان دو هزار و 300 نفر روز در راستای ارتقاء و به روزنمایی دانش تولید بهره برداران منطقه برگزار می شود.

جذب 51 درصد اعتبارات تخصیص داده شده به طرحهای توسعه بخش کشاورزی استان

ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، معاونین و نمایندگان فرمانداران20 شهرستان و مدیران بانک کشاورزی تشکیل جلسه داد.

مسعود محمدیان در این جلسه که با هدف بررسی و رفع مشکلات جذب تسهیلات طرحهای کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان تشکیل شده بود گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت پذیرفته، استانها باید به سمت اولویت تولیدات بخش کشاورزی حرکت نموده و در مورد ظرفیت های خالی آن نیز برنامه ریزی و فعالیت کنند .

وی برخی از مشکلات و موانع جذب اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی را برشمرد و افزود : با همت همه اعضاء باید این مشکلات حل شود و همچنانکه مدیران بانک کشاورزی نیز متعهد شده اند کمافی السابق برای توسعه بخش کشاورزی استان ، فعالیت مطلوبی انجام خواهند داد .

خرید توافقی بیش از 114هزارتن محصولات کشاورزی و دامی در 9 ماهه سال جاری

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: در 9 ماهه سال جاری بیش از 114هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی توسط شبکه تعاونی های روستایی استان بصورت توافقی از کشاورزان خریداری شده است .

عبداله محمد فام همچنین اضافه کرد: این محصولات بطور عمده شامل گندم، جو، حبوبات، تره بار، مواد پروتئینی و لبنی به ارزش بیش از 756 میلیارد ریال بوده که بصورت توافقی از کشاورزان خریداری و در بازارهای داخل و خارج استان به فروش رسیده است.

وی هدف از خریدهای توافقی را کمک به کشاورزان و دامداران در بازاریابی و فروش محصولات، جلوگیری از زیان دولت از طریق کاهش خریدهای تضمینی و کاستن فاصله تولید به مصرف عنوان کرد.