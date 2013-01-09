به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه نادعلی با بیان اینکه جامعه علوم آزمایشگاهی کشور مشتمل بر 10 انجمن علمی در این حیطه است و پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین با هدف هم‌افزایی فعالیتهای گروههای علوم پایه پزشکی برگزار می‌شود گفت: بیماریهای خونی به عنوان محور اصلی این دوره از کنگره برگزیده شده است.

وی افزود: 6 پنل از 16 پنل کنگره را به این موضوع اختصاص داده‌ایم و انواع بیماری‌های خونی در پنل‌های مختلف با همکاری متخصصان بالینی و آزمایشگاهی به بحث گذاشته می‌شوند.

دبیر بخش آزمایشگاه پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین با تاکید بر اینکه متاسفانه بار بیماریهای خونی در کشور بالاست عنوان کرد: به عنوان مثال 20 هزار مبتلا به تالاسمی داریم. و از کشورهای تالاسمی خیز دنیا هستیم، بویژه در شمال و جنوب ایران موارد ابتلا به این بیماری بیشتراز سایر نقاط است.

این متخصص هماتولوژی با اشاره به اینکه انواع بیماریهای انعقادی نادر خونی را در ایران داریم گفت: بسیاری از محققان دنیا برای گرفتن نمونه از بیماران ما داوطلب هستند.

به گفته نادعلی، هموفیلی و فون ویلبراند شایعترین بیماریهای انعقادی هستند.

وی افزود: از طرف دیگر بعد از بیماریهای قلبی - عروقی، سرطانها دومین عامل مرگ و میر هستند. سرطان خون هم از جمله اینهاست که در کشور ما نیز همانند سایر کشورها آمار رو به رشدی دارد. در این کنگره نیز به دنبال یافتن راهکارهایی به منظور تشخیص سریعتر و درمان کارآمدتر این نوع از بیماریهای خونی هستیم.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از موارد ابتلا به اختلالات خونی در دوران جنینی قابل تشخیص هستند بیان کرد: بیماریهای ارثی مثل هموفیلی و تالاسمی قابل تشخیص اند.

نادعلی درباره علت مشاهده موارد جدید ابتلا به این بیماریها علیرغم انجام غربالگریهای سراسری گفت: هیچ روش آزمایشگاهی نیست که بتواند صد در صد بیماری را تشخیص دهد، همیشه درصد اندکی نارسایی وجود دارد. با این حال موارد جدید ابتلا را را کاوش می کنیم که علت خطا چه بوده است. آیا فرد بموقع مراجعه نکرده، خطای آزمایشگاه بوده یا خطای غربالگری اتفاق افتاده است.

پنجمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین از تاریخ 26 تا 29 دی ماه سال جاری در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار می‌شود.