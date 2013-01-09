ترور دانشمندان در پیشرفت ملت ایران تاثیری نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم اولین سالگرد شهدای هسته ای در جمع خبرنگاران گفت: ترور علم و اندیشه بدترین و زشت ترین ترورها تنها از سمت صهیونیست های جنایتکار برمی آید و حتی دیکتاتورهای بزرگ و معروف دنیا هم دست به چنین اقدامی نمی‌زنند که دانشمندان را ترور کنند.

وی ادامه داد: آنها به این دلیل دست به این ترورها زده اند که در مذاکرات و دیپلماسی به نتیجه نمی رسند و حرفی برای گفتن در میز مذاکرات ندارند.

رضایی افزود: آنها می خواستند در بین جوانان بااستعداد ایرانی و دانشمندان جوان رعب و وحشت ایجاد کنند و آنها را در رسیدن به اهداف بازدارند.

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از افکار عمومی دنیا بر علیه آنها بسیج شدند.

وی همچنین تصریح کرد: شهادت ها تبدیل به مظلومیت ما در دنیا شده اند و دنیا متوجه شده در موضوع هسته‌ای به دنبال کار مسالمت آمیز هستیم و کسانیکه دست به این ترورها زده اند قطعا به ضررشان است و این مساله در پیشرفت ملت ایران تاثیری نخواهد داشت.

رضایی در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اداره کشور در آینده توان مضاعف بر گذشته می خواهد تا بتواند ضعف ها برطرف کند و رهنمودهای رهبری درباره انتخابات راه گشا خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه فضای انتخابات باید گرمتر شود، افزود: زمانی کمی باقی مانده و باید با رهنمودهای رهبری جنب و جوش بیشتری را ایجاد کنیم.



رضایی خاطر نشان کرد: ما هم به رقابت و هم نتیجه مطلوب نیاز داریم که کارآمدی نظام را بالا ببرد. امروز هر گونه انحراف در تشخیص درست مردم کار نادرستی است و باید اجازه داده شود آگاهی لازم در مورد انتخابات به مردم داده شود.