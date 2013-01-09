هشت هزار کارگر ساختمانی در قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مستمری بگیران در استان قم 30 هزار نفرهستند که از این بین، 13 هزار نفر بازنشسته، 649 نفر از کارافتاده و بیش از 6 هزار نفر نیز بازمانده هستند.



حقوق مستمری بگیران در سال جاری 18 درصد افزایش یافته است



وی ادامه داد: در سال جاری حقوق مستمری بگیران 18 درصد افزایش داشته است و حقوق هر بازنشسته با هر میزان درآمدی، 18 درصد افزایش داشته است.



موسوی افزود: میزان پرداخت‌های ماهیانه سازمان تامین اجتماعی قم، مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون تومان است.



مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه طی 10 ماه گذشته 147 میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در استان قم 208 هزار نفر هستند و این افراد با احتساب خانواده هایشان و اعضای تحت سرپرستیشان 650 هزار نفر هستند.



وی در این زمینه تصریح کرد: از این بین، قریب به 40 هزار نفر را طلاب و خانواده های آنان، 10 هزار و 70 نفر را قالیبافان دستبافت خانگی و 17 هزار و 500 نفر رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری تشکیل می دهند.



موسوی با اشاره به اینکه طی سه ماه اول سال جاری ، 2 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند و این آمار با احتساب سال گذشته نزدیک به شش هزار و 300 نفر است، گفت: به طور کلی طی دو سال گذشته هشت هزار کارگرساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

