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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

طی دوسال گذشته؛

هشت هزار کارگر ساختمانی در قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

هشت هزار کارگر ساختمانی در قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان قم از تحت پوشش قرارگرفتن 8 هزار کار گر ساختمانی در قم طی دو سال گذشته خبر داد.

سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مستمری بگیران در استان قم 30 هزار نفرهستند که از این بین، 13 هزار نفر بازنشسته، 649 نفر از کارافتاده و بیش از 6 هزار نفر نیز بازمانده هستند.

حقوق مستمری بگیران در سال جاری 18 درصد افزایش یافته است

وی ادامه داد: در سال جاری حقوق مستمری بگیران 18 درصد افزایش داشته است و حقوق هر بازنشسته با هر میزان درآمدی، 18 درصد افزایش داشته است.

موسوی افزود: میزان پرداخت‌های ماهیانه سازمان تامین اجتماعی قم، مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون تومان است.

مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه طی 10 ماه گذشته 147 میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در استان قم 208 هزار نفر هستند و این افراد با احتساب خانواده هایشان و اعضای تحت سرپرستیشان 650 هزار نفر هستند.

وی در این زمینه تصریح کرد: از این بین، قریب به 40 هزار نفر را طلاب و خانواده های آنان، 10 هزار و 70  نفر را قالیبافان دستبافت خانگی و 17 هزار و 500 نفر رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری تشکیل می دهند.

موسوی با اشاره به اینکه طی سه ماه اول سال جاری ، 2 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند و این آمار با احتساب سال گذشته نزدیک به شش هزار و 300 نفر است، گفت: به طور کلی طی دو سال گذشته هشت هزار کارگرساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
 

کد مطلب 1787154

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