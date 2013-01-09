سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مستمری بگیران در استان قم 30 هزار نفرهستند که از این بین، 13 هزار نفر بازنشسته، 649 نفر از کارافتاده و بیش از 6 هزار نفر نیز بازمانده هستند.
حقوق مستمری بگیران در سال جاری 18 درصد افزایش یافته است
وی ادامه داد: در سال جاری حقوق مستمری بگیران 18 درصد افزایش داشته است و حقوق هر بازنشسته با هر میزان درآمدی، 18 درصد افزایش داشته است.
موسوی افزود: میزان پرداختهای ماهیانه سازمان تامین اجتماعی قم، مبلغ 14 میلیارد و 700 میلیون تومان است.
مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه طی 10 ماه گذشته 147 میلیارد تومان پرداخت شده است گفت: بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در استان قم 208 هزار نفر هستند و این افراد با احتساب خانواده هایشان و اعضای تحت سرپرستیشان 650 هزار نفر هستند.
وی در این زمینه تصریح کرد: از این بین، قریب به 40 هزار نفر را طلاب و خانواده های آنان، 10 هزار و 70 نفر را قالیبافان دستبافت خانگی و 17 هزار و 500 نفر رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری تشکیل می دهند.
موسوی با اشاره به اینکه طی سه ماه اول سال جاری ، 2 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند و این آمار با احتساب سال گذشته نزدیک به شش هزار و 300 نفر است، گفت: به طور کلی طی دو سال گذشته هشت هزار کارگرساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.
طی دوسال گذشته؛
هشت هزار کارگر ساختمانی در قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان قم از تحت پوشش قرارگرفتن 8 هزار کار گر ساختمانی در قم طی دو سال گذشته خبر داد.
سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مستمری بگیران در استان قم 30 هزار نفرهستند که از این بین، 13 هزار نفر بازنشسته، 649 نفر از کارافتاده و بیش از 6 هزار نفر نیز بازمانده هستند.
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